小暑養生　飲食運動要得宜

轉眼就是二十四節氣中的小暑，俗語說「小暑過，一日熱三分」，意指此節氣後天氣會日漸炎熱，直至迎來全年最熱的「三伏天」。面對高溫，要令身體安然渡過，不論飲食及生活上都要花點心思，特別是一些禁忌，必須多加留意。

【禁忌1：飲食過於生冷】

對抗炎熱天氣，少不了凍飲及生冷食物，但食用過多易損傷脾胃，想消暑，不妨以綠豆、荷葉、冬瓜（連皮）等食材炮製湯水、飲料，又或進食一些清熱、消暑、解渴的瓜果如西瓜、冬瓜、苦瓜、絲瓜等。另可適當吃一點薑或喝一點薑水，有助驅除體內的寒。

【禁忌二：烈日下進行過激運動】

做運動固然有益健康，不過在高溫之下就要量力而為，以免造成身體的負擔，甚至中暑。夏日的養生原則以少動多靜多主，運動宜選散步、慢跑、踏單車等較輕鬆的項目，時間上亦要注意，應在早晨、晚上等陰涼時段進行。

【中醫推薦食療】

暑熱會影響食欲，此時更要注意食量，避免過饑而令抵抗力降低，亦勿因過食、暴食而加重脾胃負荷。若然感到食欲不振，亦不要以重口味的食物刺激食欲，宜以酸味食物為優先。

西瓜番茄汁

材料：西瓜半個、番茄3個

做法：

1.西瓜去皮、去籽，番茄以沸水沖燙，剝皮去籽，全部備用。

2.把兩種食材分別攪拌成汁，再混合起來飲用。

綠豆烏梅茶

材料：綠豆50克、烏梅10克、水500毫升、綠茶6克、白糖6克

做法：

1.以慢火將綠豆及烏梅連水煮至酥爛。

2.去渣後，加入綠茶及白糖即可飲用。