廣電總局抵制重手Filter　迪麗熱巴楊洋即中箭

內地國家廣電總局周一（4日）召開電視劇創作座談會，會上提出業界人士應堅持清新質樸、剛健有力的健康審美情趣，堅決抵制病態整容、「娘炮」審美、過度化妝及使用濾鏡等情況，強調古裝劇美術必須真實還原所涉歷史時期的建築、服裝、服飾及化妝等基本風格樣貌，不可隨意採用和跟風模仿外國風格樣式，以堅定文化自信、傳承中華文明。會上又提出，演員選角應以演技和形象氣質與角色、劇情適配為標準，而非「流量」。

抵制一出，網友即搜集近年過度使用濾鏡嘅電視劇，就好似去年爆紅嘅《你是我的榮耀》，造就楊洋﹑迪麗熱巴組CP，不過入面就因為濾鏡問題，其中一場楊洋捧住迪麗熱巴塊面嘅甜蜜場面，因為要為迪麗熱巴P靚個樣，楊洋指甲蓋就變到模糊。另外劇集《雪中悍刀行》中，劇組將背景調色Tune綠，男主角張若昀個樣都好有模糊感，佢頭髮絲更顯出綠光，以營造劇組想要嘅視角效果。

不過最離譜都係劇集《只是結婚的關係》中，主演之一嘅鍾麗麗，連靚樣上嘅卧蠶都被P到唔見埋，個樣望落相當奇怪，就連佢本人都語帶雙關咁留言：「原來離開卧蠶的我長個樣子。」