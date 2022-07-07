少女時代回歸　多變女神穿搭出場

「少女時代」初出道以青春少女感霸佔女團第1位，時隔多年她們的少女感不減，如果你都想變得一樣有少女感，可以參考一下她們的穿搭。（互聯網）

早前一代女團「少女時代」公布出道15周年，即將發行新專輯。近日更推出了團體綜藝，成員們全部集結在一起。這是時隔5年後的8人團體回歸，讓粉絲們既激動又驚喜。節目上各成員以不同時期打歌服造型出場又唱又跳，Tiffany以甜美百褶裙裝表演了出道曲《再次重逢的世界》、Yoon A以復古Look重現《Hoot》等，隔了多年各成員無論造型或是模樣都沒有太大變化。她們私底下也經常聚在一起，穿搭風格多變，不過還是一如既往的非常適合各位少女們，大家不妨參考下，在這個夏天變成美少女吧！

清純白色One Piece

白色系裙裝一定是夏日視覺涼感的穿搭之一吧？顏色單一簡約清新，而且還零出錯率，無論甚麽時候穿都不會顯得過時。在夏日穿上大面積的白和米白色，就是巨大的反光板，將光全部反到自己的皮膚上，走在路上像是發光一樣。果然女神們喜歡穿白色One Piece不是沒有道理的，裙子上加入細節設計就更有質感。Tiffany、秀英、徐玄3位在今個夏天都不約而同穿上白色裙裝，不過剪裁就有區別。

型格Crop Top搭配長褲

型格Style的孝淵與秀英，最常穿上各種短Top與長褲的搭配，不用紮衣服都能展三七比例。而且兩位有很嚴格的身材管理，喜歡露出沒有贅肉的腰部，所以沒有選擇高腰長褲遮住肚子，展現自己的完美身材。孝淵的造型是最近熱門的Y2K風格，復古的Hello Kitty造型短Top，加上多彩的腰帶和低腰牛仔褲，上下身非常多色彩，但整體看起來是一致的。

休閒Look棉褲短Tee

這次籌備專輯回歸，各位成員都非常努力去練舞室排練舞蹈。團員們練習時穿的服飾看起來好像只是很簡單的短Tee搭配棉褲，但其實也有些細節值得參考。例如Yoon A選擇的運動棉褲都是做束腳處理的寬鬆款式，看起來隨意卻可愛，露出全腿最細部分的腳腕，讓腿部看起來更修長。而徐玄就穿上紫色系運動服，即使下身是寬鬆的運動褲，上身貼身吊帶衫也能很好的修飾身形。兩位都有在手腕戴上大腸髮圈，練舞時可以紮起頭髮，休息時可作爲小搭配增加整體造型感。