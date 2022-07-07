【行媽咇】教育基金值得買？朱凱婷Double up投資法

「靚朱媽」朱凱婷除了投資不少時間心血於囡囡身上之外，她還做了Double up投資法予囡囡，究竟是甚麼玩法？即刻睇片啦！

朱凱婷跟《行媽咇》主持俞詠文（Angela）相識多年，在她未參選港姐之前，當年已透過電台的廣播劇《玻璃森林》的招募，從而認識Angela。被問及為囡囡選擇讀國際學校，而不是本地學校，朱凱婷則表示如果揀本地學校的話，首選一定會揀母校，她透露不想加諸到囡囡身上，最後決定行國際學校：「阿囡大約2、3歲時讀PN班，老公問我『你Ready讀多次書？』，我自己讀嘅話已經Ready。」

當時朱凱婷懷孕期間，得知BB是女仔十分開心，對她來囡囡的出現，覺得自己猶如重生，重拾小時候再長大一次。眼見現在的小朋友生活豐富，她指很想跟囡囡一起參與活動：「我諗囡囡由好細個親子班開始，到依家學樂器，除咗鋼琴之外，亦都揀咗豎琴，我都同佢一齊開始學。」囡囡的所有活動她都會一起去試，而滑雪是她有興趣繼續學習的活動，現在每年冬天更會變成家庭活動。

朱凱婷不僅做過財經節目主持，過往亦曾撰寫過投資書籍，並笑言對囡囡的最大投資是時間、心機與愛，這些都是無價。提到正式的投資，當然為小朋友買不同類型的保險，包括人壽、儲蓄、教育基金等，「佢每年收到幾多利是錢，我哋都會Double Up（加倍）畀佢，開始幫佢買一啲股票組合。」她強調不要跟別人買，坦言自己很「婆仔」，覺得要穩中求勝，如果計劃小朋友到外國讀書，亦可以入手少許外幣。