特色主題盛宴　擇日供應

每間餐廳都有自家的招牌菜，每季亦會更換新菜式，務求讓客人保持新鮮感。近日有餐廳為了吸引客人，推出於特定日子才會供應的主題美食，甚至每日的菜單都有不同，讓客人驚喜。連連

豐富系列

一星期七日，如果日日都有新菜單，幾咁令人開心。中環ThinkWine 近日推出一系列主題之夜，逢星期二晚上６時推出親民價自助餐，會無限量供應2款芝士、3款冷盤、蔬菜沙律、自製醃菜、沙鍋、法式肉凍、煙三文魚和鯷魚，每位客人還有1杯葡萄酒。指定的7月6日、26 日、8月24日及10月5日逢星期三晚上6時，推出客席廚師系列，每位師傅會炮製6款菜式連配酒。星期四是生蠔之夜，餐廳以優惠價售賣半打生蠔。由現時到7月30日的逢星期六下午12時，就有客席廚師早午餐套餐系列，客人於客席廚師的餐廳中享用美食，首先出場是西營盤西班牙餐廳，供應塞拉諾火腿番茄麵包、薯仔洋葱煎蛋卷、伊比利亞火腿炸丸子、西班牙海鮮飯和巴斯克烤芝士蛋糕等，大家可按個人喜好點選心儀的菜式，再配葡萄酒。

壽司配馬天尼

吃日本壽司，很多人會配燒酎或清酒，但其實可以配搭的酒類還有很多。灣仔The Hari Hong Kong的日本餐廳Zoku逢星期三於晚餐時段推出壽司卷及馬天尼雞尾酒放題，壽司卷包括有牛油果青瓜辣椒蛋黃醬蝦天婦羅卷、生菜青瓜牡蠣醬炙燒吞拿魚卷、柚子醋牛油果炸蝦油甘魚卷、蟹子三文魚卷和沢庵蘿蔔芽山牛蒡根青瓜牛油果卷。 馬天尼有伏特加、氈酒、50/50及荔枝口味選擇，客人可於2小時內無限添飲添食。

限定周末早午餐

很多餐廳於周末都會推出豐富的早午餐，每次的菜式和主題都是相同，但新潮日本居酒屋TMK 決定推出每月只此一次的周末盛宴「We Heart Music Brunch」，餐廳將於7月9日、98月6日及9月3日推出主題早午餐，分享拼盤有唐揚炸雞、枝豆、椰菜沙律；醬醃炙燒三文魚等，另外有三文魚牛油果、炙燒帆立貝或吞拿魚熱狗手卷，早午餐的主角是無限供應如拳頭大的卷物包括油甘魚、葱拖羅，其他有吉列咖喱豬扒、紫菜包飯和蔬果天婦羅等，最後以Poppin’ Ice Cream 及朱古力夾餅作結，在強勁的音樂節拍下，相信胃口都好啲。