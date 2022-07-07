Anson Lo 27歲慶生活動與眾同樂　Edan搶先祝福晒影片放閃

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今日（7日）27歲生日，舉行一連串慶祝活動與眾同樂， 請市民免費坐尖沙咀及中環往來的天星小輪、長者坐巴士及摩天輪，還有派米給基層人士。Anson Lo在社交網分享新相寫上：「27（兩個蛋糕圖案）。」MIRROR兄弟圑呂爵安（Edan）大晒同Anson Lo玩狗甜蜜影片放閃和搶先送上祝福留言：「HB（Happy Birthday）」，以及圈中好友鄧麗欣、張繼聰都有紛紛送上生日祝福。

今日（7日）早上8時前，已有半百「神徒」現身尖沙咀，及後更激增至過百人，眾人身穿教主最愛的粉紅色歌迷會服、手持各式各樣應援物，包括多款造型可愛的教主毛公仔，齊集於尖沙咀碼頭五支旗杆慶祝教主誕辰，粉絲團除於現場派發應援物外，眾人還於正在播放教主MV《King Kong》的大型廣告牌、及印有教主肖像的專屬巴士前打卡留念，當中有媽咪帶同小朋友到場，為防發生意外，九巴亦加派人手到場維持秩序。一眾神徒亦來個大合照並高叫：「教主生日快樂，神徒生日快樂。」問到預備了多少款教主公仔打卡，他們說：「教主得一個，公仔係根據佢9首單曲MV造型、配合佢不同心情而設計。（有乜嘢想趁教主生日同佢講？）一起走下去！希望教主可以做自己鍾意做嘅事，有任何難關我哋都一起走下去。」神徒們又開心表示教主有於通訊軟件的粉絲群「上水」，跟他們交流。

應援群中亦不乏男士身影，他們強調自己是神徒而絕非「前夫」，女神徒則指今日為平日，「前夫」應上班工作或留家照顧小朋友，大家各司其職。毛先生陪同太太到場打卡，毛太坦言自己成為神徒全因丈夫：「其實係佢睇教主先，之後就介紹我睇。」一心支持太太的毛先生，則表示對現時家中滿布應援物毫不介意。

碼頭內及「教主渡輪」上亦不難見到神徒身影，眾人更於船上大唱生日歌賀教主。除尖沙咀外，中環摩天輪亦有粉絲團應援活動。約上午11時半，過百神徒帶同一家大細，無懼烈日當空下，排隊等候中午12時開始進場免費乘坐摩天輪，場面墟冚。