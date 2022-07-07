靈敢侶情：焗麵包必須用對焗盤

《做出鬆軟的麵包秘訣》第十一篇，我們來看看焗盤對做麵包的影響。

首先，尺寸。常用的排包焗盤，分為︰

。半磅︰適合180克重的麵糰使用

。1磅︰適合360克重的麵糰使用

。磅半︰適合545克重的麵糰使用

。2磅︰適合730克重的麵糰使用

（以上克數，可加或減20克。）

可是，經常有讀者在做我的1磅麵包食譜時，會用上比較大的焗盤，然後失敗，原因何在？想一想，小童穿上大人裝，必定有空位；把小麵糰放進去大焗盤，同樣會有空位。然而，麵糰不是小孩，小孩不會沿着大人裝發大，但麵糰則會沿着焗盤空位散開，散得愈開，麵糰便會愈扁。失敗位就是，讀者們照樣讓麵糰發到如焗盤般高，結果發過頭；又或者，他們雖然知道不用發太高，但麵包焗好後扁平，他們便以為失敗。所以，焗麵包必須用對焗盤。

其次，是焗盤的質地。想一想平日逛街時，見到的賣數千元的不銹鋼鑊，它們都有一個共通點︰底部厚。厚底，受熱比薄底慢，但能儲熱，儲了熱，熱力便平均，煎出來的肉類更香；薄底傳熱快，不儲熱，熱力不平均，若廚藝未精，煎出來的肉類表面焦、裏面生。

其實，焗盤也一樣。焗盤質地薄，價格雖便宜，但會使麵包表面熟得太快（甚至燒焦），因而阻止麵糰長高。焗盤質地厚，價格會貴，但平均的熱力會讓麵包表面慢慢變啡，使麵糰快高長大。貴的焗盤，就好像我的教室售賣的1磅盤，價錢會比薄身平價的貴3倍，如未能負擔，各位可試試玻璃焗盤。不過，金屬傳熱（正名叫導體Conductor），玻璃隔熱（正名叫絕緣體insulator），使用玻璃盤時，需要增加烘焗時間，以長遠去計電費，還是一次過買厚盤的好。

《做出鬆軟的麵包秘訣》一共十一篇，從食譜、初發、二發、發酵、波蘭種、日式湯種、中式湯種、意大利麵種、Sponge、浸泡法、第三發、焗爐和焗盤都包括了，希望能幫助大家將鬆軟、熱辣辣的麵包送到家人手上。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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