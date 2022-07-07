手機輕旗艦　電競Phone暴來襲

輕旗艦手機價錢合理又有高性能，至啱用來打機！（設計對白）

「旗艦」手機係人都知係乜，簡單來說即品牌旗下最強型號，但這類手機定價往往不菲。為吸引消費者，近年遂有「輕旗艦」這個類型出來，最明顯差異是用低一階的處理器，但其他規格卻維持不變甚至更強。最近便不少輕旗艦新貴出現，全部皆針對遊戲性能進行優化，打機絕不遜於一眾機王！

同廠最快

POCO F4顧名思義由F4 GT變種而來，雖改用Snapdragon 870處理器，但時脈卻高達3.2GHz，屬同廠目前最高頻率，大幅縮短遊戲加載時間及提升流暢度。透過全新升級的LiquidCool 2.0液冷散熱，打機時以最快速度排走廢熱。手機配備6.67吋E4 AMOLED屏幕，具有120Hz刷新率及360Hz觸摸採樣率，加上1,300nits亮度及支援杜比全景聲，規格達到電競級數。電池容積則是中上級的4,500mAh，滿電夠玩10小時，同時支援67W快速充電技術，僅需38分鐘即可充電至100%，讓玩家及時回到戰場！

特有肩鍵

Black Shark 5配備雙區壓感屏幕，壓感有效面積比上代提升16%，同時機側設有磁動力升降肩鍵，玩家可自定義「單擊」、「雙擊」等不同動作，設計專屬操作方式。採用Snapdragon 870處理器，最高配置12GB RAM，打機勝人一籌！

高刷三防

Galaxy XCover6 Pro是Samsung少有的三防手機，配備Gorilla Glass Victus+強化玻璃，符合MIL-STD-810H軍規耐摔及IP68抗水防塵要求，手機即使被意外撞跌也能繼續遊戲！另外它更具備Snapdragon 778G處理器及120Hz刷新率屏幕。

虛擬巨幕

HTC Desire 22 Pro都具有6.6吋120Hz屏幕，但其最大賣點是元宇宙概念，對應自家Vive Flow VR眼鏡，讓用戶可把遊戲或影音畫面即時串流至虛擬巨幕，令沉浸感大增！應用了Snapdragon 695 5G處理器，反向充電技術隨時為戰友充電。

同場加映：補充能量齊齊「食雞」

能量飲料品牌Monster Energy最近與大熱「食雞」手遊 PUBG Mobile（絕地求生M）聯乘，攜手推出特別版Monster Energy能量飲品及「罐罐有獎」活動，讓玩家隨時補充能量爭奪「食雞」寶座。飲品罐身除了有聯乘印花圖案，憑拉環更可贏得虛擬裝備，以及參與由即起至9月29日的抽獎活動，有機會贏得限量版精美禮品，包括充電器、頸鏈、T恤（超級市場限定）及Cap帽（便利店限定）。