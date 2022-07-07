蔡卓妍公路飛車　轉彎Cut線險撞死劉青雲

女星蔡卓妍（阿Sa）於英皇電影《神探大戰》化身女幹探，嘗試出道以來很多個第一次，甚至面對過生死關頭，一向欣賞韋家輝導演作品的她，直言今次再合作令她大開眼界：「因為韋導演是一個精益求精到不得之了的人，他的劇本是很神秘的，接拍這部戲的時候，我只知道自己演甚麼角色與簡單故事，所以每一日開工都好刺激，來到現場才知道需要做甚麼，『哦，今日要跳樓呀？OK呀！』場場戲就像在玩極限運動一樣，要不是跑樓梯，就要游水，需要的體力非常大，拍完這部戲，我覺得自己的身體也好了！」

曾拍過不少打戲的她，不諱言今次猶如進入另外一個世界，初嘗許多前所未見的獨特體會：「我從未試過跳海，全身化一個特技妝，每次要花六至八小時，然後要走一條很臭的渠，那條渠真是『包羅萬有』！還有無數的爆破場面，有些真的很貼近，就在自己身旁，回家後會發現身上有損傷，還有在廟街跳樓，好多人在樓下看着。」

片中的她需要長時間處於懷孕狀態，阿Sa為此也花了不少時間，觀摩孕婦的舉止。雖然一向勇字當頭，不過於拍攝飛車場面時卻冒出一身汗，因有面對生死關頭的感覺：「要我駕車已經是一個很難的任務，還要像個賽車手，有一場，我真的差點在公路上撞死了青雲！既要駕車，又要演戲，甚至看不到倒後鏡，因為裝了燈，左右兩邊的倒後鏡，我真的看得好勉強，一轉彎，差點就要撞上另一架車！驚魂未定地再駕了一陣子，又幾乎cut線撞車，我完全沒作聲，青雲也很安靜，然後停在紅綠燈，我望著他，有點心虛，他看着我，彼此對望，爆笑！在我們車子前面是crew車，車內的工作人員目睹整個案發經過也一起爆笑，因為差點撞死了影帝，很驚慌！」