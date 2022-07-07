【營事檔案】低脂水煮魚　調整辣度更健康

無論天氣炎熱還是清涼，港人除了愛打邊爐外，更喜歡吃辣，而四川菜就深受大家的喜愛。酸菜魚、水煮魚、麻辣香鍋、麻辣雞煲、口水雞等等，相信總會吃過其中一款，當中水煮魚的鮮美更令我回味無窮。在家中製作水煮魚不僅較健康，而且可以根據個人口味調整辣度，吃起來更加過癮。

魚類含碘質防大頸泡

油脂較多的魚類例如三文魚和吞拿魚，富含奧米加-3脂肪酸，對身體十分有益；但油脂較低的魚類，如龍脷柳、星斑等，奧米加-3脂肪酸的含量的確較少，但魚類還有優質蛋白質、碘質、鐵質等營養。碘質是製造甲狀腺激素的礦物質，如身體缺乏碘質，會有可能引致甲狀腺腫，也稱大頸泡。一些比較高碘質的食物包括魚類、海鮮、雞蛋、牛奶、芝士及紫菜，市面更有售加碘的食鹽，方便大家選擇。

萵筍是甚麼？

萵筍是麻辣菜及水煮菜中常見的配菜，口感爽脆，顏色淡淡帶綠。它是生菜的變種，食用部分主要是莖部而不是菜葉部分。不少人認為萵筍像蘆筍、西芹及生菜的合併。萵筍含豐富的膳食纖維，有助增加飽肚感。而且能促進腸胃蠕動，可達到紓解便秘及增加糞便量的作用。

【低脂水煮魚】

材料：

鮮魚片 150克

芽菜 100克

萵筍 100克

木耳 50克

調味料：

酒 1茶匙

胡椒粉 1茶匙

薑蓉 1茶匙

蒜蓉 1茶匙

辣醬 1湯匙

生抽 2湯匙

辣椒乾 適量

做法：

1.魚片加入酒及胡椒粉醃5分鐘，備用。

2.芽菜、木耳洗淨，萵筍切片，備用。

3.鑊中先爆香薑蓉及蒜蓉，之後加入辣醬、生抽及水煮沸。

4.加入芽菜、萵筍、木耳及鮮魚片煮熟。

5.最後加上辣椒乾，完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。