「嫩版黃宗澤」區俊賢捲入桃色風波　被爆私生活不檢點

被譽為「嫩版黃宗澤」的區俊賢為無綫第31期藝員訓練班的學生，不少網民都指他與黃宗澤、馬國明和余德丞「撞樣」，有機成為新一代小生。不過，近日他被網民大爆私生活不檢點，於有女朋友的情況下尋找性伴侶（SP）。

一名疑似區俊賢女友的網民於討論區開了一個帖名為「TVB藝人男友話為咗同我結婚， 要搵SP解決佢自己腎虧嘅問題」的POST，該網民表示二人在2021年12月7日確立了戀人關係，雖然拍拖短短半年，但區俊賢就許下諾言5年後會跟她步入教堂。此網民又指區俊賢很好色，更是非一般的好色，他被指出曾經把前女友的祼片公開上傳到網上而進警局，但最終沒有留案底。

她亦指區俊賢喜歡看女生的大胸部，因此會使用秘密帳號向之後這些女生發出性騷擾短訊。網民更爆出與區俊賢第一次發生性行為時，偷偷地不做安全措施，指會影響他的表現，之後就給了兩盒避孕藥，並說：「這是最安全的。」直到今年6月18日晚上，區俊賢想與女友發生關係，但出現「有心無力」的情況，於是他向女友提出：「我想找SP解決問題」、「我能做到性愛分離的」、「最愛的一定是你」，但是女友被這個要求嚇到，但因為太愛對方故答應無理要求，儘管女友已經察覺到區俊賢有可能只是找藉口出軌。

後來網友得到朋友的開解，因此在6月22日晚上向男友表示一起找出問題的原因及解決，但是區俊賢立刻變臉發爛表示：「為甚麼你不明白，就是要找SP才能解決 」、「你想一下我出去找完SP，我回來會內疚的，那我只會更內疚地愛你 」。當時女友才驚覺區俊賢不愛自己故提出分手，但二人分手不夠2個星期，區俊賢就找到2個SP，網民指當中一位更疑似是中學生。

在貼文結尾，該網民透露區俊賢的家人都知道他的所作所為，原因是他的妹妹有和她聯繫，更代替哥哥向她道歉。區俊賢被疑似前女友爆大鑊後，其社交平台突然未能顯示，疑似瞬即刪除了帳號，而東網亦聯絡無綫藝員科了解，暫時未有回覆。