本日日本：妖怪大師誕生100周年　水木茂大型展覽登陸六本木

動漫迷應該對繪畫經典漫畫名作《鬼太郎》等作品的水木茂不感陌生，為了紀念這位妖怪大師誕生100周年，7月8日至9月4日期間在六本木Hills森大廈52樓的東京City View將舉行「水木茂的妖怪百鬼夜行展~妖怪們是這樣誕生的」展覽，場內會展出逾100幅水木的妖怪畫作，包括作為《鬼太郎》主要妖怪角色的「塗壁」，還有分別由古舊草履及狐狸化身而成的草履妖怪及大禿頭怪等，讓你見識多幅珍貴的妖怪畫作。與此同時，展覽會公開水木收藏的妖怪資料及介紹他創作妖怪畫的方法，而場內的劇場更會播放「水木茂的妖怪繪本」影像，讓人目不暇給。同場亦會發售以水木妖怪畫炮製的產品，加上毗鄰展場的咖啡廳「THE SUN & THE MOON」會提供聯乘妖怪Menu，焦點有集合了多種妖怪的「百鬼夜行芭菲」，喜歡妖怪主題創作的朋友肯定會大滿足。門票每位¥2,200（約HK$128）。