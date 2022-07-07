西田麻衣　肉感Ｉ奶勝從前

好多女仔以為體形纖瘦先叫靚，於是有人走火入魔，搞到自己瘦到成棚骨，真係陰公豬！查實喺男人角度，女仔要有番肉地，先有吸引力，好彩有啲女仔都識得咁諗，就好似西田麻衣，身形比起初出道時豐滿咗唔少，但魅力更勝從前！

親和力強

喺日本寫真界，有唔少身形圓潤嘅靚女，西田麻衣就係最佳人辦。今年已經33歲嘅麻衣，早喺2006年出道拍寫真，曾經有一段日子雄霸好多雜誌封面，氣勢強勁，更加被封為寫真界四天王之一！雖然家陣佢個樣冇初出道時咁嫩口可愛，但就多咗一陣女人味，好有親和力。身材方面，麻衣好有肉地，但又未算好肥，加上嗰對天然I奶一啲都冇走樣，視覺上極具凹凸感。

狀態一流

話時話，麻衣出道至今已經12年，但人氣不減，雖然近年好少同啲妹妹仔爭做封面女郎，但一直Keep住推出寫真映像作品，最新面世嘅《昼顔》已經係第46隻寫真碟，當中可以見到佢狀態極佳，魅力甚至更勝從前！據麻衣透露，保持狀態嘅最佳方法就係食肉，睇番佢嘅社交網，你會發現佢係名副其實嘅食肉獸，難怪體形愈嚟愈豐滿！除咗好識食，麻衣仲會定期去美容院接受各種療程，所以身上嘅肉地依然彈手，肌膚仲好嫩滑添！