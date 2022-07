狂野牛女　搶韁笑騎騎

睇過西部牛仔片,總係覺得片中嘅女主角性感得嚟又有少少狂野,騎功出色又鍾意玩槍,莫過話牛仔迷鍾意,四仔迷一樣咁喜歡,唔信?以下介紹嘅四仔就有辦你睇!

正宗風味

睇四仔好似睇緊正宗牛仔片咁過癮?當然係大製作先做得到,呢套由Digital Playground推出嘅《Rawhide》,除咗落重本租咗個西部小鎮片場嚟拍攝,參演嘅脫星統統着上勁有西部牛仔味嘅服裝,仲要佗埋槍,真係好認真!當然為咗加強視覺效果,牛女服裝都係改良版,方便一班索女拋胸兼露股,實行要令對手繳械投降,再配合埋恩怨情仇劇情,絕對係美國四仔史上最經典嘅西部牛女主題作品之一。

騎乘放題

究竟西部牛女對美國四仔迷有幾大吸引力?答案係大到有片廠以正宗牛女演出,講緊嘅係Reality Kings製作嘅《Look At Her Now #10》。影片搵嚟多位活力十足、床上表現拚搏嘅脫星參演,包括Eliza Ibarra、Sofi Ryan、Zoey Monroe等等,片廠喺宣傳影片嗰陣聲稱佢哋係正宗牛女,仲會喺片中勁玩經典嘅「Cowgirl」性愛體位,顯示何謂一流嘅床上騎功。其實呢班脫星有冇做過牛女,毋須考究,騎功出色先係最緊要!

淫亂派對

點先可以充分展現西部牛女嘅動人魅力?由Evil Angel推出嘅《Frisky Anal Nymphos》就畀到大家答案!影片由Chris Streams執導,內容講述由脫星Paige Owens飾演嘅西部牛女,身邊有唔少靚女閨密,喺疫情期間,佢見一班好姊妹無所事事,於是舉行化妝派對,等大家有機會放任自己。換句話講,女主角係咪西部牛女並唔重要,重點係佢哋點樣玩到呻吟聲此起彼落,男脫星如何被搞到汁液橫飛,總言之,呢套四仔可謂極盡荒淫!