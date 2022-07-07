狂野牛女　搶韁笑騎騎

睇過西部牛仔片，總係覺得片中嘅女主角性感得嚟又有少少狂野，騎功出色又鍾意玩槍，莫過話牛仔迷鍾意，四仔迷一樣咁喜歡，唔信？以下介紹嘅四仔就有辦你睇！

正宗風味

睇四仔好似睇緊正宗牛仔片咁過癮？當然係大製作先做得到，呢套由Digital Playground推出嘅《Rawhide》，除咗落重本租咗個西部小鎮片場嚟拍攝，參演嘅脫星統統着上勁有西部牛仔味嘅服裝，仲要佗埋槍，真係好認真！當然為咗加強視覺效果，牛女服裝都係改良版，方便一班索女拋胸兼露股，實行要令對手繳械投降，再配合埋恩怨情仇劇情，絕對係美國四仔史上最經典嘅西部牛女主題作品之一。

騎乘放題

究竟西部牛女對美國四仔迷有幾大吸引力？答案係大到有片廠以正宗牛女演出，講緊嘅係Reality Kings製作嘅《Look At Her Now #10》。影片搵嚟多位活力十足、床上表現拚搏嘅脫星參演，包括Eliza Ibarra、Sofi Ryan、Zoey Monroe等等，片廠喺宣傳影片嗰陣聲稱佢哋係正宗牛女，仲會喺片中勁玩經典嘅「Cowgirl」性愛體位，顯示何謂一流嘅床上騎功。其實呢班脫星有冇做過牛女，毋須考究，騎功出色先係最緊要！

淫亂派對

點先可以充分展現西部牛女嘅動人魅力？由Evil Angel推出嘅《Frisky Anal Nymphos》就畀到大家答案！影片由Chris Streams執導，內容講述由脫星Paige Owens飾演嘅西部牛女，身邊有唔少靚女閨密，喺疫情期間，佢見一班好姊妹無所事事，於是舉行化妝派對，等大家有機會放任自己。換句話講，女主角係咪西部牛女並唔重要，重點係佢哋點樣玩到呻吟聲此起彼落，男脫星如何被搞到汁液橫飛，總言之，呢套四仔可謂極盡荒淫！