【是日通勝】

農曆六月初十

壬寅年 丁未月壬戌日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：捕捉、結網、掃舍

忌：動土、安床、醞釀

幸運方向：坐南向北

幸運數字：23、31、45、47

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：生活稱心如意，就算遇到麻煩也是微不足道。

金牛座：身心狀態佳，無論事業運或愛情運都非常好！

雙子座：事業運稍遜，易顧此失彼，重要事應先處理。

巨蟹座：財運有點差，宜放慢投資步伐，勿貪小便宜。

獅子座：自私自利乞人憎，易變成事業發展的絆腳石。

處女座：知足不貪心，可望於財政上立於不敗之地。

天秤座：得饒人處且饒人，對家人和伴侶要多點包容。

天蠍座：財運一般，做任何決定都要三思，切勿衝動。

人馬座：工作運不錯，戴綠松石飾物，可催財保平安。

山羊座：幸運指數排第一，心情大好，做事從容不迫。

水瓶座：投資運欠佳，落注前已想清楚，可避免破財。

雙魚座：比上不足比下有餘，藍水晶可助你趨吉避凶。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）龍 應變差

鼠：事業運向好，得上司賞識，上位不是夢。

牛：工作繁重，易顧此失彼，處事要分輕重。

虎：笑口常開，容易遇上貴人，對事業有利！

兔：不乏求財機遇，與人合作投資有利可圖。

龍：是日沖煞，應變力差，遇事易失去理智。

蛇：做事得心應手，身心承受的壓力大減。

馬：事業與財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

羊：得罪人多，稱呼人少，宜檢討說話技巧。

猴：適宜少說多做，行事低調就不會出問題。

雞：精神不振，做事心不在焉，犯錯機會大。

狗：財運稍遜，一時大意可招致破財收場。

豬：掌握市場走勢，易發現不錯的投資門路。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

洞蕭化解橫樑煞

風水擺設有很多種類，多數用天然形成的最為有效，例如水、植物、石頭等等，除了利用其物質上的五行生剋之外，還會注重其外表形象來提升效果，甚至會取其諧音來幫助。舉例：用天然的葫蘆，除了可用來化解病痛之外，又可取其諧音「福祿」。

不過，有一樣物品很少人會知道，原來也是風水擺設，就是「洞簫」了。洞蕭是一種很古老的吹奏用樂器，由竹製成。根據記載，簫為形聲，字從竹從肅，肅亦聲。「肅」字的本義為千針萬孔的意思，風聲尖鋭地漫天呼嘯。簫字就將竹字與肅字加起的字，意思為一種模擬風聲、漫天尖鋭呼嘯的竹製吹奏樂器。另外，洞簫較普通的簫長，所以吹出來的簫聲會較低音。

洞簫用在風水擺設上是因為它是用竹造，取其節節上升的意思，更可以取其諧音，將洞簫跟花瓶放在一起，取其「消貧」的意思。

洞蕭更可以用來化解「橫樑煞」，因為古時候大屋多數用竹或木來建造，如果遇到橫樑煞，就可以在樑底下，掛上洞簫用來化煞了。