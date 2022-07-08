Ian臭脾氣辣㷫高層傳遭半雪藏　重頭劇孭飛變配角

男團MIRROR成員Ian被爆黑歷史，狂數多宗罪！有傳他是「性格巨星」，經常向合作夥伴發脾氣，由於與人相處有問題，傳被公司判以「半雪藏」處分，並大刀闊斧削減其孭飛劇的戲份，以此警惕他作出反省！

Ian當年在ViuTV選秀節目《全民造星》奪得亞軍，人氣高企，惟近兩年被隊友Anson Lo及Edan蓋過，連Jer都爬過他頭！有指他人氣下滑全因性格問題，盛傳他本來在新劇《季前賽》與姜濤一同擔任主演，惟其態度觸怒公司，故決定削減其戲份，改由Edan補位，又冷待其新歌宣傳，以此作為「懲罰」！

本報接到讀者爆料，連環力數Ian多宗罪。爆料者指Ian一直有少爺脾氣，青靚白淨的他外表文質彬彬，卻被封MIRROR「黑面王」，他去年底由上騰製作經理人公司正式全身轉投ViuTV旗下MakerVille，惟成為「親生仔」後迅即傳出被公司「半雪藏」。據指MIRROR去年拍攝團歌《WARRIOR》MV時，Ian抵達拍攝現場後發現有隊友拿錯其歌衫並已穿上身，他即時大發脾氣，現場氣氛尷尬，至拍攝完畢後，他即除衫怒掟落地，結果要工作人員執手尾。事件後來驚動到公司高層，有指MIRROR經理人花姐曾親身代Ian道歉。

與女友閉門開拖

Ian的臭脾氣在隊中可說是響噹噹，爆料人指他與女友盧慧敏拍攝定情作《無限斜棟有限公司》期間，2人剛擦出愛火，但盛傳曾在片場發生爭執，當時怒氣沖沖的Ian跟女友走入化妝間，將所有人趕出去並關上門，隨即傳出雙方激烈的爭吵聲，連外面的演員及工作人員都聽到。公司過去一直對Ian的態度感到不滿，而Ian亦不忿公司冷待自己，曾向友人大吐苦水，指公司不幫他出歌，苦等了大半年後他終有機會推出歌曲《留一天與你喘息》，隔了3個月再推出新歌《Got U》，但他認為公司沒有幫忙催谷，只得有限度宣傳，覺得公司偏心，將資源集中在姜濤及Anson Lo身上，令他感到不是味兒。

Edan頂上擔正

由於MIRROR月底會首度在紅館開騷，而他是隊中一分子，為免影響團體工作，故公司只能將他「半雪藏」。Ian中學時期曾是籃球校隊隊員，年初拍攝公司重頭劇《季前賽》，本來獲安排與籃球狂熱分子姜濤一同主演，惟其待人處事態度惹人非議，最終開拍時其戲份被削減，反而自認球技不如Ian的Edan，卻搖身一變成為劇中「男一」！對於被爆黑歷史及痛失男主角之位，有關方面至截稿前未有回覆，而MIRROR的官方ig前晚上載演唱會花絮片，見Edan、Jer等成員分享街頭小食，各人食得津津有味。