自爆全家中招　陳嘉寶回復精神演技獲讚

藝人陳嘉寶（Anjaylia）早前上蝦頭和連詩雅的《絲打圍爐》節目做嘉賓，此集話題是「綠茶婊」，泛指表裏不一，愛裝可憐、裝無辜、裝蠢和裝柔弱的女子，Anjaylia現場演繹親身經歷，表情多多的她，笑到大家碌地，至今有逾20萬view，網民大讚她扮得極神似。她稱人生遇過不少這類型女子，但感恩自己沒有成為她們的針對對象，她說：「好彩唔會搞我，無批踭或者背後較勁，可能我冇乜威脅性，（嗰啲係你朋友？）梗係唔係，做唔到朋友啦！」

她感謝網民讚賞，也發掘了自己的新才能，可望自己的戲路更廣，「過往大家話我個樣好乖、好正氣，終於大家覺得我扮到裝可憐，（想挑戰未做過角色？）唔想定形，以前成日做學生，我唔學生啦！生咗三個小朋友啦！不過我都會好好保養自己，或者有角色可以由學生演到老都得。」笑言至今還保存舊校服，應該還穿得下。早前她出席電影院開幕活動，自從1月誕下第三胎後，已鮮有出席活動，她透露原本想盡快出來工作，自爆早前一家確診，休息很長時間，她說:「二月尾至三月頭，啱啱坐完月，我哋全家中招，（BB都中招?)BB都中，好感謝主，佢無事，而且小朋友最快復原，最大反應嗰個係我，我有喉嚨痛和發冷發熱。」她稱沒有向外透露是不想大家擔心，由於隔離期間她仍然活躍於社交網，不時甫相甫片，笑言影相看不到破綻。

染疫後她第一時間上報衞生署，知道這時間很多人需要住隔離營，由於屋企居住環境有獨立洗手間，而且生BB前儲糧充足，故決定居家隔離，留位置給有需要的人。問她有沒有長新冠問題，她笑說：「我長期腦霧，人哋話一孕傻3年，我都冇停過生小朋友，所以都搞唔清係腦霧，還是生完傻緊，或者我本身係咁，解答唔到謎題。」