《教父》老牌男星占士堅離世

從影超過半世紀的《教父》（The Godfather）美國老牌男星占士堅（James Caan）昨日離世，享年82歲。

占士堅的家人於昨日透過他的社交網站發聲明宣布他的死訊：「帶着哀痛地宣布占美（占士堅）於7月6日晚上離世。」而家人亦多謝Fans的愛及慰問。暫時家人未有公布他的死因。占士紅遍70年代，72年他憑哥普拉（Francis Ford Coppola）的經典黑幫電影《教父》中古良年家族的辛尼（Sonny Corleone）一角走紅。他在油站被仇家亂槍掃射身亡的一場戲成為影史上最經典鏡頭之一，後來，TVB劇集《上海灘》結局中許文強被殺的一場亦翻玩過。當年占士憑《教》獲《奧斯卡金像獎》最佳男配角提名，亦是他人生中惟一一次奧斯卡提名！此外，他亦提名過《金球獎》以及《艾美獎》。

除了《教父》之外，他90年代亦主演過由恐怖小說作家史提芬京（Stephen King）小說改編的電影《危情十日》（Misery）。在片中他飾演小說作家因交通意外受傷，並被女狂迷禁錮。美國女星嘉菲碧絲（Kathy Bates）憑女狂迷一角勇奪奧斯卡影后。由於《危》當年在港上映大受歡迎，後來就連周星馳和張曼玉在《家有喜事》中都將該片惡搞。執導《危》的導演洛連納（Rob Reiner）在占士離世後亦有留言表示很愛與他合作。而嘉菲亦有留言哀悼舊拍檔，她說：「我唔能夠相信占美已離去，同佢在《危情十日》中共事係我事業中最深刻嘅經驗。」而她亦大讚他在片中的精彩演出，亦好友善及搞笑。