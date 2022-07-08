哮喘有分寒性和熱性兩種，並不是每種哮喘也能做天灸調養，故必須先由註冊中醫師辨證。(客戶提供)

【特約報道】三伏天是冬病夏治的好時機，透過辛溫的中藥藥貼，貼敷於身體特定穴位，通過中藥的局部滲透和刺激，調整臟腑經絡氣血，培育陽氣抵抗寒疾，如哮喘、氣管炎、鼻敏感、慢性咳嗽、免疫力低下、痛經、寒性四肢痹痛等，達到「冬病夏治，夏病冬防」。尤其是哮喘，很多人都希望透過三伏灸來根治哮喘問題。

中醫指哮喘發作是由於「內有伏痰，外有感觸」，主要與肺、脾、腎三臟有關。不過實際上哮喘有分寒性和熱性兩種，並不是每種哮喘也能做天灸調養的。

中醫將哮喘分為寒性哮喘和熱性哮喘兩個證型，冷哮遇冷而發，主要表現為內外皆寒，其喉中如水雞聲，咳痰清稀，或色白而如泡沫，口不渴，舌質淡，苔白滑，脈象浮緊。冷哮做天灸的確能起到很好的療效。在陽氣旺盛的日子補火助陽，有效去除體內積聚的寒凝改善體質。

相對地熱哮遇熱而發，主要表現為痰火壅盛，其喉中痰聲如曳鋸，胸高氣粗，咳痰黃稠膠粘，咯吐不利，口渴喜飲，舌質紅，舌苔黃膩，脈象滑數。熱哮顧名思義是熱證，若再做三伏灸，反而有機會傷及營陰或加重陽熱之邪。這情況應該要做的不是三伏灸，而是拔罐或刮痧。拔罐或刮痧都是透過刺激經絡穴位使其充血「出痧」，從而促進局部鬱積在體表的熱、氣滯宣洩出來，達到清熱解毒的效果。

無論屬於熱哮或冷哮，日常也可飲用溫和清肺的湯水，例如淮山黑木耳湯，無論寒性或熱性哮喘患者也可飲用。中醫認為白色食物入肺；黑木耳中的膠質具有極強的吸附能力，可清肺去塵，降減哮喘發病風險。

中醫的施藥原則因病施之、因地施之、因時施之、因人施之，沒有一種療法適合所有人。今年的三伏天由7月16日（初伏）開始，7月26日（中伏），至8月15日（末伏）結束，記得先見中醫掌握內在體質狀況，才再決定做三伏灸或是刮痧拔罐。辨證施治，方能有效調理內在，改善「氣、血、陰、陽」，從而強身健體，根治哮喘。

強免疫天灸 只須$200/次

天灸最佳時間由7月16日開始，共3次為一個完整療程。體虛者可額外預約多一次加強灸，加強效果。

地點：銅鑼灣/沙田/九龍灣

預約方法：立即Facebook私訊登記

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。