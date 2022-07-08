特戰榮耀︱孟阿賽跳崖博到盡　蔣璐霞巾幗不讓鬚眉

內地人氣軍旅劇《特戰榮耀》由內地頂流小生楊洋與花旦李一桐主演，開播以來長據多個網上平台的電視劇排行榜冠軍，口碑更大獲好評，絕對是今年必看電視劇之一，現時逢星期一至五晚上8時30分於港台電視31播出。

劇集講述楊洋飾演的「兵王」燕破岳由一個成績卓越但自以為是的新兵，經歷重重艱巨任務後，學懂與戰友並肩作戰，最終成為優秀武警特戰隊員的熱血故事。除了主角楊洋吸睛外，其他演員孟阿賽及蔣龍無論身材及顏值同樣不輸蝕，且演技精湛，完全演活了軍人的剛毅不屈形象，加上三人在劇中的日常有趣互動及互為對方犧牲的兄弟情誼看得令人動容，豐富了角色的內涵，令人物更具人性及有血有肉。

在劇中飾演燕破岳中學好友兼戰友蕭云杰的孟阿賽出身自演藝世家，他為符合角色形象，花了兩個月時間將體重由90公斤減至75公斤，劇中有大量訓練及打鬥的場面，雖然劇組為演員們安排了替身，但絕大部分鏡頭也由演員親身上陣，非常拚搏，所以受傷都習以為常，其中一場講蕭云杰與燕破岳等人跳到懸崖下，當時他們的腰間繫著繩子，但孟阿賽跳下懸崖時左腳意外腳折，但他仍堅持把當日的戲份拍完，收工後發現左腳已腫得不得了。

至於蔣龍飾演燕破岳另一位重要戰友呂小天，他在劇中是搞笑擔當，為緊張嚴謹的軍旅氣氛帶來中和作用，然而，他最後成為了全劇最催淚時刻。擅長喜劇的蔣龍在劇內很多對白也是由他親自設計及創作，他受訪時透露每天晚上都會在房間度對白，並會寫5個不同版本，再跟導演研究，導演對他的創作很欣賞，最終在劇內保留了大量由蔣龍設計的台詞，所以每句對白都非常精準，令人印象深劇。

除了兩名男兵以外，由蔣璐霞飾演的女兵郭笑笑可謂巾幗不讓鬚眉，她是一名擁有高超技能的狙擊手，進入軍營後就視燕破岳為最大的對手，後來兩人一齊加入獵豹突擊隊，並變為惺惺相惜的好隊友。蔣璐霞身手了得，具有武術底子，她畢業於北京體育大學，曾獲2004年全國少林拳武術冠軍，參演過多部動作電影。她為貼合角色而激減20多磅配合一頭短髮，令外形更加中性及強悍。劇中一場她與楊洋在泥地上對打戲，她受訪時表示拍攝時兩人是真打，而在結尾一場跟反派對打中，因當時她已拍到體力透支，打鬥時不慎被對方打到嘴角撕裂及打掉了一隻牙，但她仍堅持繼續拍攝，非常敬業。