波波密語︱鄧月平唔覺胸大有着數：32吋就夠用！

《繽FUN星網》又有新節目推出了！相信大家也見識過「無綫性女」黃婧靈（波波）於節目內發表大膽言論，加上人仔細細粒卻擁有36E驕人上圍，唔單止「語」出驚人，更是「乳」出驚人！

口才了得的她今次實行獨挑大樑，單拖主持After5特約節目《波波密語》，並請來鄧月平、李亦喬、筱靖、蕊蕊和黃榕來一場私密Girls Talk，首集就由身材比波波更澎湃的「宅男女神」鄧月平先登場，2人邊歎紅酒邊談心事！

樣靚身材正的鄧月平，基於上圍相當出眾，每次出現均成為討論目標，不過對於鄧月平來說似乎並不享受：「有冇着數？其實生活中嘅着數好少，除非你攞個胸嚟姣人。」雖然胸大的確令人羨慕，但實情胸部太豐滿，某程度亦是一種障礙，若然可以重新選擇，兩女又會點揀？鄧月平答得非常保守，她認為32吋已夠用。而向來進擊的波波，則自選34C最為適合。

近期中了泰劇毒的波波，情迷劇中幾位男主角，還幻想自己是劇中女主角，故向泰國華僑「年糕」請教，於《Thai多嘢講》環節內以速成班速度學泰文，由於泰文發音非常冗長，更不乏粗口諧音，半桶水的波波邊學邊講，儼如連環爆粗，發生不少笑話。而「年糕」亦在《Thai易COOK》環節內教波波整泰國美食去冧仔。