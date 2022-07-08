召喚各路粉絲　先追Minions再追小王子

轉眼間又來到Happy Friday，是時候要諗定周末活動啦！面對攝氏30幾度的火辣高溫，有甚麼比去逛商場大歎冷氣更舒適？加上近期有不少人氣角色紛紛到訪，粉絲們要起行去打卡啦！

【Minions武道館】

要數近年最受大人及小朋友歡迎的卡通人物，Minions迷你兵團必然是三甲之選！隨着最新電影上映，Minions的縱影處處皆是，太古城中心聯同電影合作的「壞蛋練成武道館」，不但把商場中庭及中橋打造成《迷你兵團2》中首次出現的功夫世界，以全新功夫造型亮相的加分、小小超及阿卜更在註足武道館入口，等待大家親臨70年代唐人街主題武道館學習真功夫，並進行刺激好玩又能激發潛能的武打夏日訓練，與迷你兵團齊齊通過一連串挑戰，化身武術高手。

場內還設有期間限定迷你兵團精品店，內有過百款主題精品；於7月16日Minions更會驚喜現身於武道館，整個活動會持續至7月31日，粉絲記得Mark實啦！

【小王子花園】

全球最暢銷小說之一的《小王子》於夏日以另一種形式登錄香港，由即日至9月4日，MegaBox聯乘小王子推出全港首創夏日超大型木藝小王子裝置「MegaBox x Le Petit Prince 藝遊花園」，不但在 L5中庭設有5大打卡位，包括「小王子官方授權手稿珍藏藝廊」、「小王子 B-612 星球」、「小王子巨型玫瑰花藝裝置」、「夢想飛翔之旅」 及「浪漫玫瑰打卡牆」，帶你遊歷《小王子》經典故事旅程。

活動期間 L5 更有「Le Petit Prince x Hahahaflorist」期間限定店，於7月的每個星期六、日及公眾假期更會舉行全港首個小王子室內市集「Le Petit Prince x LOCOLOCO 藝遊星球‧小王子主題藝墟 @ MegaBox」，提供各種與藝術平台 Whateversmiles 聯乘的小王子手作、精品，以及各類型工作坊。

於活動期間，只需於場內即日消費滿指定金額，即可換領 Le Petit Prince 聯乘 Hahahaflorist 的限定精品。由即日至8月19日，連續8個舉辦香港首個小王子 Fan Art Friday 比賽，入圍及優勝將會獲得指定商戶現金券及小王子禮品呢！