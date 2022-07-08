林德信與黃凱妮首合作自認慢熱：唱喜愛的歌就會放

藝人林德信（Alex）跟歌手黃凱妮（Shimica）合作的新英文歌《These Nights》MV昨晚首播，Shimica透露寫這首歌時，最初她打算Solo，其後覺得畀男仔去表達自己的諗法都好，所以就Alex合作：「覺得佢幾有型，又幾bad boy vibe。」Alex笑指可能自己平時比較慢熱、內向，但一有音樂表演，尤其是自己喜歡的歌就會比較放。」

Alex透露跟Shimica在社交網認識，私訊了幾次後便已經到她的家錄歌，因為聽到首歌好鍾意，他指兩人個性不同，但出奇地有火花，Shimica慶幸終於可以出到這首歌及MV，她說：「我都三年冇做過喇，因為失聲關係，唔計Rap，3年都唱唔到歌，依家醫生話我可以唱番歌，我想好似當初《狂舞吧》咁樣唱歌畀大家聽。」

談到自己把聲，Shimica坦言因以前夾band，冇錢買耳機去保護自己的耳仔和聲線：「聽唔到自己把聲，就唱得好大聲，不停大嗌，直到有次覺得喉嚨好痛，仲有少少血，醫生話我喉嚨起繭。」如果做手術的復原時間很長，又要重新將聲線訓練，她說：「所以我唔唱歌住，慢慢自然等把聲好番，我都幾鍾意我磁性呢把聲，因為我生繭之前係冇嘅，所以都驚割咗啲繭後會冇咗把磁性聲，都幾矛盾。」