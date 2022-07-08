港足男神Fit爆演繹　抗暑防水戶外系列

早前香港足球代表隊在亞洲盃外圍賽連勝兩場成功晉級，所有港人都感到很興奮！今次有「港版C朗」之稱的港隊前鋒安永佳，聯同又有「威威男神」稱號的隊友黃威一起演繹美國戶外運動品牌Columbia的「Gear Up for Summer」戶外抗暑防水服飾與裝備，親身體驗系列透氣、降溫、防水等功能，同時狂派「福利」，大騷Fit爆身形！

抗暑降溫運動裝備

經常需要戶外訓練的安永佳與黃威，在進行高强度練習時，專業的運動服飾絕對是最佳拍檔。黃威位置是中場，兼顧攔截、帶球、射門、調動及傳球，對體能的要求很大，他表示最希望改善自己的體能。不過他是容易出汗的體質，在跑山鍛煉時大汗疊細汗覺得倍感辛苦。今次的主題服飾加入全新涼感科技Omni-Freeze Zero Ice，更配合全新紫外線反射科技以及速乾科技，能迅速吸收汗水加快排走濕氣，有助運動時表現得更好！

防水透氣山系服飾

港足男神安永佳透露自己愛行山：「我視香港是我的家，特別喜歡在空閒時到郊外遠足，發掘隱世之美，香港真的好美！」他提醒大家最近天氣陰晴不定，行山前最好準備一件防水功能外套傍身，既可以在雨天發揮防水功效以免濕身，又可作時尚配搭。今次所穿的Watertight II防水透氣外套以及Hikebound防水透氣外套，功能全面，即使雨天着用都適合。此外，他又教大家根據自己的需求選擇Field Creek拆腳抗污及UPF50防曬褲，以及一系列的防水背囊，為自己打造一個輕鬆戶外之旅。

同場加映：多功能遠足系列

人氣瑜伽品牌lululemon最近也推出戶外遠足系列Hike，全系列有超過30款單品，包括防水外套、長袖衫、長褲、背囊，夠晒等包羅萬有。產品特別設計成多用途，適合不同天氣下的各種戶外活動。部分單品還有防水功能，並且方便攜帶。系列服飾採用多口袋設計，提供額外的置物空間，讓你在戶外運動期間解放雙手做更多動作。而且最特別的是，部分服飾加入了不同的拉鏈組合部件，讓你在不同的天氣下，可隨心調節服裝的功能，例如覺得熱可以拉開拉鏈，把衣服變成短袖設計，長褲變成短褲剪裁。