《禹英禑》收視繼續上升　姜泰伍憑暖男形象上位

童星出身的韓國29歲女星朴恩斌主演的ENA電視台新劇《非常律師禹英禑》於上月底開播，她在劇中飾演患有自閉症的律師「禹英禑」，喚起大眾關注自閉症患者至今仍被歧視的問題，雖然ENA開台僅兩個月，但已憑該劇打敗三大公營電視台及其他有線台，昨晚（7日）播出的第4集講述朴恩斌克服難關為自閉症患者打贏官司，大快人心，收視亦升至5.2%的新高，稱冠同時段劇集。

除了女主角朴恩斌成為網民熱話之外，男主角姜泰伍亦人氣急升，他飾演律師事務所的訟務組職員「李濬浩」，默默守護和照顧朴恩斌，憑暖男形象吸納不少粉絲，當朴恩斌在吃飯時興奮地說起關於鯨魚的話題，他便笑着聽對方說話，他見到朴恩斌在重演案件時差點跌倒，又立即上前扶着對方，相當細心，而兩人一起看日落時，姜泰伍又為朴恩斌打氣：「我很想和律師你站在同一陣線，我也希望像你一樣的律師可以站在我這一邊。」

不少網民留言大表心動：「姜泰伍有罪！」、「這完全是Fox！」、「好喜歡這種暖男角色」，而姜泰伍在日前公開的「最具話題演員排行榜」排第11位，今日更登上「電視劇搜索關鍵字排行榜」冠軍，朴恩斌則排第2位。