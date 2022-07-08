輕食外賣店　健康原味道

上班或放工時段，趕時間的話，早午晚餐都要買外賣的人比比皆是，食來食去得幾間，不免有點厭。近日有新開的外賣店，以輕食作主打，講究食材質素，又注意健康配搭，烹調後保留原汁原味，日後買外賣又多個選擇。

新鮮沙律

經常看到中環的OL，驚食完飯又坐有大肚腩，午餐主要以沙律做主菜。近日中環開設的外賣沙律專門店LITE，標榜健康和可持續發展概念，店子菜式是聯同澳洲營養師及專業餐飲團隊共同研發創作，提供時令沙律菜、天然果汁及果昔，「Create Your Own Salad」菜單內有羅馬生菜、羽甘藍、菠菜苗和芝麻菜，配25款沙律配料，7款自家醬汁如黑松露乳酪醬、純素凱薩沙律醬及杧果醋等，客人可根據個人需要，選擇自己喜愛的配搭。店內亦有季節限定的黑松露芝麻菜沙律、牛油果蟹肉沙律等供應。天然果汁和果昔使用慢磨榨汁機萃取，各有不同蔬果配搭，夏天飲日解渴又健康，果昔可按客人要加入蛋白粉，健身客人也適合飲用。

日式手握飯糰

每逢去戶外或想吃簡單配搭的米飯，日式飯糰真是方便又快捷，尖沙咀開設的米業專賣店「安田精米」，內有新鮮精米的北海道產七星米和玄米出售，同時間，店內用精米打造了7款即叫即製的外賣飯糰，有三文魚籽、日本產A4黑毛和牛、挪威三文魚、海老天婦羅、博多明太子、蒲燒日本鰻魚和蒲燒鰻魚口味，買定幾個作早餐或下午茶都得。