X E-TENSE突破常規　打開不對稱「法」門

不對稱設計被視為一種另類設計美學，往往能呈現出一種獨特的個性，此類設計在時裝界屢見不鮮，但在汽車設計上卻鮮有見之。法國豪華汽車品牌DS，早年便作出大膽新嘗試，打造一款大玩不對稱法式設計美學的概念車型X E-TENSE，藉着顛覆傳統對稱設計，開創未來豪華出行的超前衞時尚新「法」則。

近年各大車廠所發表的概念車型都在傳達一個訊息，就是在可見的未來我們將進入全自動駕駛時代，我們亦睇到，即使全自駕駛時代的來臨，各大車廠傾向保留掌軚操控的駕駛樂趣，不過大部分都採用一個配備收摺式軚環、可滿足自動及手動兩種駕駛模式的車廂，只有DS的X E-TENSE，與別不同地採用雙車廂設計，反更凸顯其獨特個性。

以碳纖維底盤構建的X E-TENSE，是一輛身兼全自動駕駛及手動駕駛兩大功能，並建基於將兩輛車合二為一的獨特純電動概念。車載的純電動力系統，由專門負責Formula E賽事的 DS Performance技術團隊主理，一對馬電達設在前軸內負責驅動，於自動駕駛時，可輸出540hp最大馬力，而於手動駕駛時，最大馬力更一舉上升到1,360hp，讓駕駛者感受DS Performance的高性能魅力。

為凸顯其雙車廂設計，由內裝到座位布局，以至整個外觀和車門造型，均採用左右不對稱設計，呈現出兩種截然不同的風格和出行體驗。單是不對稱的車頭設計十分搶Fo，寧寧舍舍一邊配備面罩，兩旁配上一大一小的DS LIGHT VEIL光幕。配備面罩的一邊，是一個不設車頂、採用單座位布局的半開放式車廂，一睇就知是為了滿足車主親自掌軚駕駛而設。車廂採用由Millennium Blue及Navy Blue Anilined雙色皮革，同時混入碳纖維的編織鋪陳。單座椅以廠方稱為「金字塔」的結構設計，能像賽車桶椅般，為駕駛者時刻提供高度的身體包覆和腰背支撐。缺口式設計軚環與前方六角形「玻璃晶體」小儀錶，完美契合，簡約時尚。當然要進入車廂，只需打開恍如昆蟲翅翼般的單邊上揭式車門便可。

至於另一邊車廂，則是一個配備透明玻璃蓋頂、單邊鷗翼門及電致變色玻璃地板的「密閉」純座艙，不僅進入車廂的光線變得柔和，進入車廂空氣亦經過過濾和帶有香味。為營造與隔籬駕駛艙截然不同的強烈視覺對比，這一邊的車廂刻意採用Rich Red作主調，內設一前一後的座椅布局。其中前座椅的椅背在一般情況下是翻平成腳托，只有在多一名同行乘客時才翻起作座椅。後座椅雖然跟隔籬駕駛艙的同採用「金字塔」結構設計，不過就加入了通風及按摩功能，環繞頭枕的座椅後方及門板，特別飾有紅及藍雙色搭配羽毛裝飾，展現法式奢華風尚。此外，前方既不設軚環亦不設實體屏幕，只有 FOCAL沉浸式音響及前玻璃投影顯示器。