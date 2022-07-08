林青霞「超級皇宮」坐擁18名傭工　網民驚嘆電視劇都冇咁豪華排場

「大美人」林青霞獲老公邢李㷧所贈嘅11億「超級皇宮」今晨發生三級大火，豪宅內18名工人立即疏散，甚至抱住寵物逃生，好彩今次火災冇造成人命傷亡，但就引起全城熱話。唔少網民都紛紛猜測林青霞屋企到底有幾富貴，更驚嘆咁話：「電視劇都冇出現過咁豪華嘅牌場！」

有指呢個「超級皇宮」佢老公邢李原喺2014年送畀佢嘅60歲生日禮物，佔地3萬幾呎，面積寬敞，仲可以望到絕美山景以及維港靚景，環境清幽，仲成有仙鶴出現添！而豪宅更設有網球場、泳池、健身室、圖書館等，淨係個花園都大到嚇死人。而豪宅24小時都有保安駐守以及10幾隻狼狗巡邏，保安嚴密。唔少網民得知消息後都大感羨慕，大讚佢一家根本係「人生勝利組」。

另外，有指林青霞一家食飯從來唔睇價錢，屋企每餐至少有八道菜，食得超豪，最癲嘅係，佢擁有價值過億嘅私人商務飛機「Bom-bardier Challenger」。有網民更為林青霞推算每月開支，留言話：「假設18位工人，每位人工係5000港元，一個月至少都要9萬蚊，加埋寵物嘅開支，每月5萬，夾埋都要14萬。」佢哋仲話計埋其餘開支，每個至少50萬先夠，對於香港普通市民嚟講，呢個「每月開支」簡直係天價。而根據福布斯香港富豪榜嘅資料，佢老公嘅資產約有168億港元，所以對林青霞屋企嚟講，一個月50萬絕對係碎銀一樣，焯焯有餘呀。