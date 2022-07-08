滋味工作坊　好玩又學到嘢

踏入7、8月，正值暑假，加上中秋將至，不少品牌相繼推出主題工作坊，有親子或閨密都可以齊齊動手的月餅工作坊，又有親子糖果班，喜歡品茗的，也有酒店中菜廳推出茶與食的搭配藝術體驗班，總有一「班」啱心水吧！

自製角落小夥伴月餅

每年臨近中秋，不少工作坊都會推出應節月餅工作坊，本地老字號唐餅店旗下的奇華工作坊今年亦不例外，更與「角落小夥伴」合作，帶來「角落小夥伴奶皇月餅工作坊」，有親子班及成人班，大家可以親手製作「抺茶紅豆奶皇月餅」及「蜜糖柚子奶皇月餅」兩款口味共8件，課堂還有角色模具，分別是白熊、蜥蜴、炸豬扒及企鵝，得意又可愛，大家可以將成品放在主題現烤盒內帶走慢慢歎；隨課堂還獲贈一套精美的限定中秋紀念品，包括精美A4文件夾和趣致貼紙。喜歡傳統口味的，還可以參加去年大受歡迎的「字母造型迷你月餅班」，學員在課堂製作迷你蛋黃金黃蓮蓉月餅及迷你蛋黃豆沙月餅各4個，大家可以英文字母及圖案模具自訂句子，為親友送上祝福話咁易！

色澤繽紛手工糖果

相信很多小朋友都喜歡糖果，尤其色澤繽紛的可愛糖果，如果可以落手落腳自己整，小朋友就更歡喜，想氹「小老闆」歡心，煤氣烹飪中心聯乘知名西班牙手工糖果店PAPABUBBLE於8月13及14日兩日，推出了全新的親子工作坊，一位家長可以帶一位4至12歲小童參加。課堂上，導師會介紹西班牙手工糖的傳統，大家會落手製作指定的提子味「Rainbow Smiley Face」西班牙手工糖果，而每對參加者都可獲贈煤氣公司160周年特別版棒棒糖1份添呢！

認識優質茶與點心配

中國茶文化源遠流長，品茗除受年長一輩歡喜外，近年亦甚受不少年輕人喜愛，香港JW萬豪酒店旗下米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿與雅博茶坊茶藝專家廖子芳教授於7、8月合作，舉行3場「茶文化藝術沙龍」，將傳統茶藝文化與創新粵式點心美饌糅合，帶來別開生面的餐飲結合名家茶器展覽體驗。茶文化藝術沙龍以「一口清香、眾口相傳」為主題，由廖教授精選珍貴名茶配以中菜廳行政總廚鄧家濠與點心主廚梁永斌聯合創作的粵式點心，好似由白牡丹配以白牡丹龍蝦凍，又或獅峰龍井、碧螺春、陳年普洱、石芽垻綠茶等配以銀蘿千層酥、熏肉番茄酥、山椒辣肉角、蟹肉千層酥等；將香茗與點心結合，匠心獨運，還可以觀賞名家茶器展覽，茶香滿滿的好體驗。