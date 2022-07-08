聲夢2︱JW激動掟筆狠批Janees表現差：你唱得好惡！

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》正在熱播，於最新一集中，6位導師Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及林奕匡（Phil）繼續各自派出一名學員，分別為Mandy孫衣文《眼淚》、Janees黃洛妍《留低鎖匙》、XiX《Me Gustas Tu》、Duncan侯雋熙《綿綿》、Maggie趙頌宜《我的心裡只有你沒有他》、Jason陳晉軒《記憶棉》，並由總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁（Hanji）進行點評。

自大會公布學員名單後，憑超強唱功一直成為大熱的Janees，今集卻遭導師JW狠批尚有很多不足，JW聽完Janees試唱後即皺眉：「你令聽嗰個覺得好攰，我覺得你唱得好惡！」愈講愈肉緊的JW一度激動至掟筆之餘，又指Janees綵排表現強差人意：「我有少少失望，反而教完仲誇張。」幸經過努力調教後，Janees最終成功掌握，獻唱完畢後獲讚，並順利進身下一輪。

同是熱門的女團XiX，則獲導師泳兒安排跳唱韓文歌，以超強隊型及超甜蜜氛圍成功帶動全場氣氛，獲近乎一面倒好評，被張佳添封為「真正女團」，Eric Kwok更錫到出晒面，公然向現場25名評審下戰書：「邊個評審話佢哋唔好，就係同我過唔去。」