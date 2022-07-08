STRAYZ自發成團向MIRROR取經　最緊要儲經驗

新女團STRAYZ的隊長VAL （趙展彤）、副隊長CK（黃斯琪）與隊員Nat（何榛綦）和暐翹（林暐翹），今日（8日）出席活動，唯4缺1 ，成員Ariel沒有出席，原來Ariel早前赴澳洲進修跳舞，今日才返港，正接受隔離中。

VAL稱Ariel早在女團成立之前已計劃澳洲之旅，取笑她錯過跟偶像折骨Ben（趙祥誠）同場機會，並指Ariel一個星期的旅程好充實，每日要上4堂跳舞堂，VAL爆她每日傳短訊嗌攰。CK視Ben為前輩，是舞界小先鋒，讚他努力又友善。

提到VAL早前遭鄰居投訴嘈音騷擾，她稱事情經已處理，她說：「我都係喺討論區見到先知被投訴，即刻道歉和解釋，因為之前屋企練歌，知有投訴已經無夜晚唱，盡量下午唱，同埋貼隔音棉。」她稱自知做錯，覺得是誤會一場，並已獲得鄰居原諒，暐翹講笑因為VAL的愛犬有家族遺傳，常跟着主人唱歌，造成嘈音。

提到今年女團才成立，已有不少演出機會，透露本月又將會出騷，由於她們是自發成團，問出騷可以增加搵錢機會？不過她們覺得搵錢屬其次，儲經驗緊要，始終成團日子尚短，會向MIRROR取經，VAL自嘲自己姿體動作好弱，Kat就讚VAL其實好勁，暐翹建議一齊上私人舞班練舞，隊員之間十分齊心。