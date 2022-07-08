本日日本：粉絲必着！《寶可夢》型爆反光服飾

任天堂旗下人氣電玩系列《寶可夢》（Pokémon ，另稱《寵物小精靈》）多年來涉足遊戲、動畫及電影等多個不同範疇，對流行文化帶來深刻影響，於今年年尾更會推出全新電玩作品《寶可夢 朱／紫》，令人相當期待。與此同時，《寶》的周邊產品同樣有驚喜，日本服飾品牌LIGHT FORCE剛剛便與《寶》合作，推出了一系列反光服飾，分別有T-shirt及連帽衞衣款式，均印上皮卡丘、伊貝、噴火龍、耿鬼或謎擬 Q的圖案，賣點係圖案採用了原創反射技術「Aurora Reflector」炮製，只要用閃光燈拍攝或汽車車頭燈照射，衣服上的圖案就會閃現極光色，帶來充滿驚喜的視覺效果！而且衣服背後更附有使用「Aurora Reflector」技術炮製的標籤，入夜後出街更易被開車司機看到，提升安全性。T-shirt有5款圖案選擇（白色2款、黑色3款），各售4,500日圓（約HK$261）；連帽衞衣有4款圖案選擇（白色1款、黑色3款），各售5,800日圓（約HK$336）。Size有110、130/ M、L、XL共5款可選。於LIGHT FORCE及BABY FAZE SHOP網店有售。