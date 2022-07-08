童時愛上你︱楊卓娜吳家樂鬧離婚　推冧扭計骰砌肖像畫

藝人楊卓娜與吳家樂在無綫劇集《童時愛上你》中，飾演一對貌合神離的夫婦，但他們在網上以「扭計俠」及「小女鞋」身份溝通時卻相處融洽，雖然男方一早知道女方身份，但就未有揭發，繼續以網友身份去尋求慰藉。而在最新一集中，由於楊卓娜要求離婚，吳家樂惟有自揭是「扭計俠」，卓娜對此未能接受，更怒摑家樂兼淚崩，深感內疚的家樂邊哭邊跪求原諒，卓娜怒氣未消並推跌家樂以扭計骰砌成的「肖像畫」憤然離去，這場戲兩人演技大爆發，網民大讚卓娜表現搶鏡演繹到位。

對於角色屢獲好評，楊卓娜受訪時謙稱歸功於劇本：「啲爆喊戲都係跟住劇本去做，只要放鬆自己投入個角色就OK，完全冇刻意諗啲傷心嘢，因為劇本好，令到我情緒推動好自然，對演員嚟講係好大幫助。」雖然角色情緒起伏大，她透露未有將負面情緒帶回家：「咁多年嚟都冇試過，可能未遇到過真係好精神分裂嘅角色。」她又指這場戲是最深刻場口之一：「嗰場戲令到我好崩潰，同埋我要推冧嗰幅肖像畫，幅畫係公司嘅美指同道具部用咗好多時間同埋好多粒扭計骰砌出嚟，推冧佢真係好心痛。我真係好鍾意幅畫，嗰刻我真係有啲崩潰，覺得好對唔住公司道具部嘅同事！」

據知這幅楊卓娜扭計骰肖像畫，總共動用了672個扭計骰，而每個扭計骰要扭成所需圖案約耗時20分鐘，即共用了約224小時製作，一點都不簡單。講到第三度與吳家樂演夫妻，卓娜笑言：「嚟緊有套劇又係同佢做一對，但因為每次嘅角色同埋發揮都好唔同，一定唔會令到觀眾有悶嘅感覺，係有新鮮感同埋有趣嘅。」另外，吳家樂為演好「扭計俠」花了不少工夫，監製廖晉碩透露當家樂知道角色擅長玩扭計骰後便開始在家中苦練。