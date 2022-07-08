湯寶如首度與陳國邦合作感壓力：因為佢係實力派

由港台製作《出發2022》原創微電影系列之第三部《空間魔術師》，講述由童星出身的鍾紹圖飾演的基層青年方向成長於百呎劏房單位，父母離異後，飾演媽媽的湯寶如改嫁，爸爸的陳國邦因際遇坎坷而失落酗酒，家變令方向一度對未來失去焦點，但長大後，方向受到啟發想當一名室內設計師，雖則父母早已分開，但仍全力支持兒子追尋夢想，他利用大灣區的製造業資源，開拓新建房屋的室內設計業務，成功開發元宇宙示範單位。

曾在電影《歲月神偷》演出的鍾紹圖，他認為兩齣戲的角色都是出身於貧苦家庭，但今次演繹《空》的最大難度是角色有時間線，他說：「由15歲演到30多歲，當中的性格和心境不斷轉變，要表達不同階段的變化有一定難度。」

首次和陳國邦拍戲的湯寶如坦言感到壓力：「因為陳國邦是實力派演員！」她感謝對方幫她入戲，覺得今次演出好玩，」湯記並分享當中最喜愛的一場戲，就是收到兒子送上頸巾作生日禮物。她說：「現實中我從未收過兒子送的生日禮物，只收過他的祝賀生日的字句，所以這場戲份令我感到窩心。」

戲裏戲外也是「爸爸」的陳國邦認為今次拍戲令他對作為人父有更多看法，他說：「戲中的我大部分時間都為了生活而搵錢，但即使生活條件艱苦，也不會強迫兒子做只為賺錢的事，反而鼓勵他去追求自己喜歡的東西。跟我教育女兒的理念好接近。」他指女兒陳禛已9歲，有自己的思想、意見和決定：「我會跟太太向她分析各個選擇的優劣，最後由她去自行決定。」

陳國邦及湯記不約而同表示會以朋友方式與子女相處，陳國邦坦言跟父母情感連繫不強，他自己有下一代後，很刻意扭轉這種情況，他說：「例如我從來不會只有囡囡向自己道歉。如果是自己做錯，也會向小朋友說對不起。」湯記指與兒子相處會避免用「媽咪口脗」，這樣兒子才會更願意分享自己的事和想法。