【Zac玩Zac食】阿茂Zac為教主慶生

尋日係教主嘅生日，除咗去打卡之外，決定帶埋「教主」去參加中秋限定「角落小夥伴奶皇月餅」課堂，親手打造趣致角色造型嘅新口味奶黃月餅，一於將新鮮出爐月餅代替生日蛋糕為教主慶生！

這個中秋限定月餅課堂，由經驗豐富的導師教授製作，過程中嘅一搓一揉，皆蘊藏着製作月餅嘅珍貴手藝。今次我哋唔單止可以嘗試親手做味道清新餡料、搓製奶黃月餅皮，仲可以親手為自己製作嘅月餅，印上自己挑選樣子軟萌逗趣嘅「角落小夥伴」角色，包括「白熊」、「企鵝」、「炸豬排」及「蜥蜴」。

課堂完成後，除咗可以帶走「角落小夥伴抹茶紅豆奶皇月餅」及「角落小夥伴蜂蜜柚子奶皇月餅」各4個外，隨課堂更獲贈在星空下歡度佳節嘅中秋限定紀念品，包括精美A4文件夾、貼紙及8個裝現烤盒一個。其實這個奶黃月餅中秋限定課堂更設有親子班，各位爹哋媽咪可以同小朋友締造一個樂趣滿分嘅中秋親子體驗！

Profile：Zacky Sun

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