靚偈騎師王　鬥快鬥猖狂

日本AV界有好多擁有極品身材嘅女優，不過有好嘅「硬件」亦需要有優質上乘嘅「軟件」配合，咁先可以令觀眾睇得過癮，何謂「軟件」呢？即係女優嘅床上功夫，今日就搵嚟兩位出色嘅靚偈騎師王比併一下，睇吓邊個騎得最勁！

蜂腰尤物

喺日本AV界，要搵個擁有極品巨乳嘅女優唔難，但係佢哋好多上圍激凸卻腰圓背厚，令吸引力大減，亦因為咁，相信好多資深AV迷都同小弟一樣，會懷念曾經叱咤一時嘅黃蜂腰巨乳尤物櫻心美，幸好有一位女優能夠成為佢嘅接班人，就係伊藤舞雪喇！

今年24歲嘅佢一副妖媚相貌相當誘人，不過佢初出道時個樣其實唔係咁，甚至有人嫌佢成件豬扒咁添！至於佢搞過咩「進化程序」就唔需要知喇，睇到佢家陣魅力迷人就夠啦！而舞雪嘅身材亦可以話係業界一絕，上圍脹卜卜嘅F奶極具彈性又美觀，加埋21吋黃蜂腰，睇落更加曲線誘人，而且腰肢靈活有勁，當佢施展騎功時又快又有節奏，同時下盤猛扭，呢招被稱為「腰振」嘅功夫唔係人人都識呀！除咗騎功超卓，舞雪嘅癡女風格仲愈來愈出眾，將男優玩弄到精力盡洩嘅場面，實在令人睇得興奮又過癮！

伊藤舞雪

年齡：24歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-22-35

單體怪物

AV界人才濟濟，當中有一個同舞雪同屬頂班嘅一級「騎師」，佢就係美谷朱里喇！今年25歲嘅佢，雖然五官唔算標致，但勝在笑容夠甜美，笑起上嚟仲露出小虎牙，大大提升可愛感覺同親切感。而佢深受AV迷歡迎嘅原因，在於佢表情多多，好多時都會因受到強烈快感而翻白眼，亦會因應劇情而扮鬼臉，夠晒調皮可愛。

表情豐富之餘，朱里優勝過其他女優嘅地方，亦因為佢樂於接受不同題材嘅演出，如拘束、連環中出，甚至SM等亦一樣會盡心盡力去做，為觀眾帶來多元化嘅視覺享受。佢性技亦相當了得，特別係騎乘功夫更被形容為「細膩、高速、猶如舞動」，喺AV界難得一見！正因為佢肯砌又好功夫，出道冇耐就被獲封「單體怪物」嘅稱號，原因係朱里以單體女優身份為多間AV廠密密演出，每個月至少都有十部八部作品推出，產量同工作量簡直就係怪物級！

美谷朱里

年齡：25歲

身高：5呎5吋

三圍：33C-23-34

第1回合

鬥賣相

美谷朱里身材夠弗又帶健美感，副偈相當好吸引。不過，伊藤舞雪上圍脹卜卜，擁有一對F奶且彈性十足，加埋21吋黃蜂腰，比起朱里更為火辣誘人，真係冇得輸！

第2回合

鬥騎功

伊藤舞雪憑住纖幼又靈活嘅黃蜂腰，表演騎乘位時顯得又快又敏捷。不過美谷朱里喺呢方面就更勝一籌，原因係佢自細已經學習跳舞，令騎乘動作唔單止靈活過人，更加有節奏又優美。

第3回合

鬥戲路

伊藤舞雪扮演癡女角色，的確係對男優毫不留情夠狠勁，不過可能因為演得太多呢種角色，令佢有少少定型。而朱里除咗扮癡女有料到，飾演被玩弄嘅角色亦一樣了得，戲路更為多變。

朱里更優勝

伊藤舞雪又靚女又好身材，騎功又了得，屬於超班級數，而美谷朱里雖然冇咁靚女，但係身材亦夠吸引，騎乘表演更係精彩好睇，加上戲路廣又肯嘗試重口味題材，所以小弟認為朱里比舞雪優勝！