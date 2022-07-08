慾望建造工　打樁式激動

點解美國四仔片廠鍾意拍攝建築工人題材嘅作品？原因好簡單，粗獷形象加陽光活力，不論男女脫星扮演地盤工人角色，都會令人有種肉體嘅激動，唔信嘅話就睇吓今次嘅作品介紹啦！

瘋狂曳曳

喺地盤工作咁辛苦，工餘時梗係要盡情作樂啦，只係喺呢套由SexArt推出嘅《Hard At Work》，當中嘅地盤女工卻係寓工作於娛樂，每日都享受住汗水與汁液交融嘅性愛之中。由Katy Rose、Vinna Reed、Silvie Deluxe等多位性感索女演出，故事發生喺一間重建中嘅旅館，講一班地盤女工經常情挑健碩男工，更喺旅館內瘋狂曳曳，官能刺激度極高，係一部汗水同呻吟聲交織而成嘅作品。當中Silvie Deluxe飾演地盤工阿頭最有睇頭，唔單止霸氣十足，調教男工時更係多花臣，令人睇得相當過癮！

香汗淋漓

滿身汗臭味嘅男人，點及得上香汗淋漓嘅建築女工咁迷人？講緊嘅係由Elegant Angel炮製以建築女工為主題嘅《Busty Construction Girls #2》，由Dreadneck執導，並搵嚟Brooklyn Chase、Sheridan Love、Alice Lighthouse等脫星演出，賣點除咗有巨乳同香汗之外，仲有熱辣辣嘅建築地盤同埋一班飢渴無比嘅女工人，故事講喺一個冇王管嘅建築地盤內，一班火辣女工同精壯地盤佬搞埋一齊，不停玩人肉打樁機，相當瘋狂。片中最令四仔迷印象深刻嘅，梗係Brooklyn Chase嘅地盤女工造型，性感得嚟又型格十足呀！

熱情如火

呢部《De Bouw Sexperts》由片廠Mariska X Productions嘅老闆兼四仔名導Mariska X親自執導，搵嚟Lady Lyne、Eva May、Luna Truelove等美艷歐洲脫星演出，故事講幾位建築業女達人，肩負起調教新人嘅任務，由於佢哋性格熱情又鍾意曳曳，誤解咗調教嘅意思，教咗一陣就肉體碰撞起嚟。當中最令人印象深刻嘅，就係嚟自比利時嘅Lady Lyne，唔單止外形索爆，一對天然美乳更係賞心悅目，令人一見傾心。

碟評

建築工主題可謂美國四仔嘅一大特色題材，而最令人印象深刻嘅，莫過於男女主角喺建築地盤中激烈肉搏，做到身水身汗，場面極具官能刺激，作品當中以《Hard At Work》最能做到呢點，加上搵嚟一眾高質脫星參演，絕對係睇頭十足。不過對胸奴迷嚟講，反而《Busty Construction Girls #2》呢套搵嚟多位爆乳脫星演出嘅作品，相信更能滿足佢哋嘅眼球。