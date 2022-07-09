【是日通勝】

農曆六月十一

壬寅年 丁未月 癸亥日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：沐浴、掃舍、祭祀

忌：餘事勿用

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：10、29、32、44

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：事業運不錯，但財運一般，投資方面宜審慎。

金牛座：財物上有可能蒙受損失，就當是破財擋災吧！

雙子座：運勢平平，但毋須憂心，戴玉器可趨吉避凶。

巨蟹座：財運非常好，若經濟能力許可，應多做善事。

獅子座：幸福要靠自己爭取，過於被動易錯失好姻緣。

處女座：感情不能勉強，選擇伴侶要看性格是否投契。

天秤座：身心狀態良好，但人緣平平，藍水晶幫到你。

天蠍座：不必為一時運滯介懷，謹記失敗乃成功之母。

人馬座：運氣墊底，愛情運最差，綠松石對你有利。

山羊座：幸運指數排第一，事業發展可望更上一層樓。

水瓶座：別把不快的事放在心，凡事要向好的方面想。

雙魚座：求財一定要循正路，勿被蠅頭小利蒙蔽理智。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 偏財旺

（跌）蛇 遇小人

鼠：社交運不錯，可在朋友處收到有利消息。

牛：悉心安排周末約會，可令桃花旺上加旺。

虎：不乏求財機遇，與人合作投資有利可圖。

兔：運勢極佳，謀事如魚得水，無往而不利。

龍：跟異性保持距離，才可遠離爛桃花糾纏。

蛇：是日沖煞，運勢下降，提防小人搞破壞。

馬：虛心聽別人意見，工作進展將十分順利。

羊：有橫財運，但牽涉投資問題要三思後行。

猴：心不在焉，趕收工心態影響，容易闖禍。

雞：愛情運強，多關心伴侶，對方會更愛你。

狗：偏財旺，易有意外進帳，讓你喜出望外。

豬：有小人來犯，工作遇阻力，宜沉着應對。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座的專長工作

白羊：不怕痛不怕受傷，是做運動員的好料子，想贏人的精神就是成為精英運動員的動力。

金牛：成為時裝設計師或採購員可以賺錢又能將興趣跟工作掛鈎，為品味而生活。

雙子：學習新知識後再將知識傳遞出去，是做老師的好料子，能夠不停的講話，是溝通能力最強的星座。

巨蟹：成為廚師或幼稚園老師都很適合，可照顧別人，又可發揮母愛精神。

獅子：充滿表演欲又喜歡站上舞台，喜歡吸引眾人的目光，是成為演員或舞台工作者的重要元素。

處女：跟幕後有關的工作，如將資料分類再給其他人使用，所以秘書或會計都很適合。

天秤：有很好的交際手腕，做PR最適合，既可認識新朋友，又能夠將不同的人拉在一起，建立自己的網絡。

天蠍：心思縝密又有洞察頭腦，加上神隱的個性令行動變得神不知鬼不覺，最適合做偵探。

人馬：天生的旅遊家，適合寫旅遊書或做導遊，最緊要有一份自由又可以到處飛的工作。

山羊：累積了足夠工作經驗及本錢可嘗試做老闆，工字不出頭，如果肯捱，定會有出頭的一天。

水瓶：跟上網或電腦有關的工作，有很多創新的想法，能夠在網絡世界找到屬於自己的位置。

雙魚：跟藝術有關的工作，如瑜伽老師、音樂治療師、舞蹈家等等，用愛的感覺去感染或幫身邊的人。