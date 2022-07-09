「珍妮花露柏絲接班人」Adria Arjona成荷里活最搶手女新星

由「教父」安迪加西亞（Andy Garcia）主演的HBO新片《外父大人》（Father of the Bride）是重拍50年代經典喜劇《玉女于歸》，90年代「白頭佬」史提夫馬田（Steve Martin）將之重拍成賣座喜劇《呷醋外父》。今次「拉丁新版」最多人談論並非「外父」，而是片中飾演女兒的Adria Arjona，她是近年最搶手的南美女星之一！

由於Arjona與「籮霸」珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）一樣鄉下都是波多黎各，兩人無論樣貌與身材亦相近，因而她被傳媒睇好將會成為「籮霸」的接班人。而她的父親亦是歌手，所以Arjona在耳濡目染之下，培養對演藝界產生濃厚的興趣。18歲那年，她決定隻身走到紐約發展。由於她天生明星相，好快就已被星探睇中。

2015年，她在劇集《刑警雙雄》（True Detective） 第2季中飾演一角。而近年她經常在多部大片包括索尼超英片《魔比煞》（Morbius）任女主角。2020年，她獲邀在Disney+的《星球大戰》（Star Wars）新劇《Andor》中擔任女主角。上月，Arjona亦有出席有份主演的HBO劇集《迷離劫》（Irma Vep）於《康城電影節》舉行的全球首映禮。劇集是重拍張曼玉法國舊作《女飛賊再現江湖》（Irma Vep），同劇還有陳法拉。