36E Kylie C.操拳解放性感　最強Body迎接夏日

唐安麒旗下藝人36E「學霸甜心」鄭杞瑤（Kylie C.）與同門師弟林灝邦（Brian）早前齊齊跟教練學泰拳，承諾要操出小蠻腰及腹肌，實行以最弗身材透過水著迎接夏日。Kylie C.自言不擔心「咪咪」縮水，自認夠用，認為有腰比有胸更重要。

Kylie C.近期孖住門師弟Brian齊學泰拳，二人練習得有板有眼，對打時狠勁十足。Kylie C.透露中學時曾學過一兩年泰拳，初學時曾發生小插曲：「我本身有整指甲，但去打拳時成塊指甲反咗喺個拳套入面，所以奉勸大家打拳就唔好整指甲。」她自言以前一星期會做五至六天運動，但因為疫情而大減至一兩日，令腹肌也消失無蹤，她揚言：「希望條腰S番同有少少人魚線，否則著唔到泳衣。（可以影啲尺度大膽啲嘅相？）可能係另一啲造型，要見到我嘅成果。（擔唔擔心上圍縮水？）我最Fit時都Keep到（上圍），雖然有少少變，但都仲有。（夠用？）夠嘅夠嘅，條腰緊要啲。」另外，問到是否鍾情運動型男生？她表示對喜歡踢足球的男生有好感：「係情意結，因為我鍾意睇波，但唔一定要好大隻，Fit就夠，我怕太鍾意運動可能會成日捉我去做運動喎！」

至於Brian本身是香港手球代表隊成員，中學時曾代表香港出賽亞洲青年運動會，他認為學泰拳似學了一門功夫，可以保護自己及身邊人。身為運動員的他自認不是肌肉型，而是技巧型：「我好懶做Gym，加上我本身好高，如果好有肌肉就會好大舊，我覺得打泰拳好好，可以令個身形更有線條。」他透露在疫情下身形難免走樣，希望人生中再見一次腹肌。

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