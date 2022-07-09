東方日報C1： 楊丞琳李榮浩傳夫妻對壘　台版《聲生》樂壇班霸冇影

音樂節目《聲生不息》反應熱烈，製作單位正式開啟《聲生不息．寶島季》，擬邀歌手名單近日在網上瘋傳，最大亮點是李榮浩及楊丞琳將首次以夫妻檔名義吸金，似足林子祥及葉蒨文，同台對壘！不過周杰倫、蔡依林、張惠妹及天團五月天四大台灣樂壇班霸竟榜上無名，網民紛紛指台版《聲》欠代表性！

由芒果TV及無綫合製的音樂節目《聲生不息》，播出以來引起極大回響，今年5月芒果TV和湖南衛視舉行雙平台招商會，發布今年的綜藝節目片單，名單中有《聲生不息》及《聲生不息．寶島季》，意味《聲》會繼續製作，而台版《聲》更引起外界熱議，近日網上瘋傳一份官方擬邀名單，有23組來自內地及台灣的歌手。台灣方面有主唱《還珠格格》主題曲《當》唱足25年的組合動力火車、憑《愛如潮水》風靡內地的張信哲、殿堂級天后蔡琴、近年轉到內地發展的張韶涵、2017年台灣金曲獎歌后艾怡良，以及伍佰、陳立農、王心凌及楊丞琳等，內地歌手則有李榮浩、張杰、楊芸晴及袁維婭等。

名單流出後引起網民熱議，因台版《聲》的主題是集合兩地歌手向經典致敬，但雄霸台灣樂壇甚至在華人樂壇舉足輕重的天王天后周杰倫及蔡依林、3屆金曲獎歌后張惠妹及台灣天團五月天竟榜上無名，網民認為節目欠代表性，有人指來自台灣的吳奇隆及蘇有朋在內地紅透半邊天，但冇份演出，同樣不合理。

五月天撞期 阿妹唔想隔離

原來網上還流傳另一份邀請藝人名單，註明張惠妹、羅大佑及五月天「唔玩」的原因，羅大佑為「身體原因，無法高強度錄製」；五月天「檔期有衝突」；張惠妹則是「藝人不想隔離，已拒絕」。不過，在招商會展示的海報中有5位歌手的剪影，網民猜測「真身」是張惠妹、劉若英、田馥甄、莫文蔚及李榮浩，加上當日司儀介紹節目時演唱莫文蔚的歌曲，故有指張惠妹拒絕參加，曾與她爭金曲歌后的莫文蔚加盟的機會非常大！

網友熱議的另一焦點是李榮浩及楊丞琳終於可以「合體」，更被視為港版《聲》林子祥及葉蒨文夫婦雙劍合璧的翻版。2人無論拍拖或結婚，都未曾正式孖咇吸金同台合作，只於2017年男方在台灣開個唱時，楊丞琳以神秘嘉賓身份現身合唱，當時男方突然強吻，令戀情正式浮面。他們婚後現身今年的內地跨年晚會，但亦是分開出場，今次如果在台版《聲》同台對壘，可說是節目最大賣點，估計酬勞不菲。楊丞琳早前曾表示要照顧在台的母親，又跟身在內地的丈夫聚少離多而感到煩惱：「我是否要選擇一個地點好好陪她、邊工作邊陪先生？」

被質疑出現斷層

至於網友另一熱議的焦點，是名單上的台灣歌手出現斷層，屬於「00後」的新生代歌手只得陳立農，21歲的他於2017年參加內地偶像選秀節目《偶像練習生》以第2名成績勝出，並成為限定男團NINE PERCENT一員正式出道，2019年男團限定期滿後，主力在內地發展，人氣沖天。有網民提出2020年金曲歌王、屬「80後」的吳青峰紅遍內地亦未獲邀，而吳青峰日前被問到是否有興趣參加台版《聲》，他自爆無人問津：「我平時沒有看到任何綜藝，也沒接過任何消息，我常在網上看到我被列入某個綜藝的名單，但其實他們大多都沒找過我啊！」

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