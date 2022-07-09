鄭俊弘自爆阿仔眼大似何雁詩　講到明想追多個

入行接近70年、現年90歲的胡楓（修哥）獲無綫炮製《人生90好楓Show》節目為他賀壽，昨晚（8日）在電視城錄影，壽星穿着全身粉紅色西裝，猶如「教主」，春風滿面到場，跟汪明荃、鄭裕玲、米雪、奚秀蘭、顧紀筠、蔡一傑、區瑞強等一起切壽桃蛋糕，他開心表示辛苦大家為他慶祝，並感謝TVB送他一個富紀念性節目。四代同堂的修哥，4名曾孫攬着他合照，十分溫馨，修哥稱曾孫看到他有份演出的節目便會收看，待曾孫大點想教他們跳舞。提到9月開紅館騷，他表示今次會由主辦方邀請嘉賓，自己不好意思再麻煩人，稱契仔、契女已幫了很多忙，問到契仔張學友有否跟他聯絡？他說：「有通電話。（有冇同你講佢近日因短片風波而唔開心？）佢冇講，佢好少講嘢，我哋講笑就有，其他嘢少講。」

修哥稱事前不知道節目會有咁多朋友來，也不知道節目安排，故相當驚喜。提到他原本1月生日，公司在酒店訂了20圍酒蓆為他擺大壽，惜疫情關係日期一拖再拖，延至今晚移師電視城舉行，不過正好配合他演唱會宣傳。

同樣現身活動的歌手鄭俊弘（Fred）太太何雁詩（Stephanie）上月誕下兒子Asher Douglas Cheng，榮升爸爸的Fred因一直忙於拍劇，幸得外母外父、自己媽媽和陪月幫忙照顧BB，稱初時都會雞手鴨腳，他的專長是換片、沖涼和洗衫等，自稱清潔大神，他爆為BB換片時，意外地尿濕BB身上，笑言：「佢請自己『飲茶』。」而他最享受就是攬着BB瞓覺的時間。

Fred稱BB眼大大，跟Stephanie如同餅印，性格方面仍然未看到，不過就指BB叫聲雄亮。問到是否一個夠晒數？他笑言：「夠住先，睇太太想唔想，自己就好想，希望等兒子長大啲再生，不過又唔好相差太遠，希望兩個小朋友可以一齊成長。」提到兒子已有好多契媽，陳瀅是其一，更是首席契媽，早在醫院時已見過契仔，下周又已約好見面。