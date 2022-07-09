「梅氏姊妹花」做直播！廖子妤與王丹妮睇好對方奪金像獎

電影《梅艷芳》的兩位主角王丹妮（Louise）與廖子妤（Fish）近日進行網上直播，跟粉絲線上見面，一眾粉絲更為本月3日生日的Louise送上祝福，令她非常開心，不停對鏡頭向一眾觀眾大派心心！

期間兩人玩遊戲挑戰默契，當中最爆笑的莫過於她們要指出對方最喜歡自己身體哪個部位，Louise成功估中Fish最欣賞自己的鎖骨和手指，更自爆︰「我最鍾意自己嘴唇旁嘅『為食墨』，因為我真係好鍾意食嘢，哈哈！」

另外，2人均有份提名今屆金像獎，講到紅地氈戰衣，她們同樣表示仍在考慮中，Fish更坦言︰「其實我係一個怯場鬼！對於要行紅地氈都非常緊張，係你哋以為我好淡定！所以仲諗緊到時要點打扮。」

當談到對金像獎的期待，王丹妮表示：「我係一個新演員，要做女主角，仲要係演梅艷芳，真係好大使命感。好開心一直都收到各位觀眾嘅支持，希望《梅艷芳》喺金像獎可以得到好成績，亦都希望可以Fish拎到女配角獎，因為佢真係演技好好。」Fish坦言當然想獲個人獎項，但更加希望好姊妹Louise及電影獲獎，都可以得到獎項：「因為我哋一眾台前幕後都好畀心機去做。如果得到好成績，我哋不如同大家分享吓我哋關於梅姐同埋家姐Ann姐（梅愛芳）嘅收藏，同大家一齊再次感謝佢哋帶畀我哋嘅一切回憶！」