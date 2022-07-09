腳撐撐！Chill玩大熱踏浪艇！

玩踏浪艇的好處是只需用腳踩，便能在海面上踏浪前進，空出來的雙手可以拎手機Selfie，感覺超Free！（設計圖片）

炎炎夏日有咩好得過與水為伴？近年香港出現不少新興水上活動，當中又以踏浪艇難度最低、最合家歡。任何人就算唔識游水，只要穿上救生衣，安坐艇中，雙手放空腳撐撐便可出海暢遊。今次小記由大美督汀角出發，先踏浪登上平時坐船都未必去到的隱世小島－燈洲，再前往馬屎洲連島沙洲、三門仔魚排，兼「潛」入隱密的紅樹林隧道探勝，親身體驗這項玩意的箇中樂趣。

輕易上手

驟眼睇踏浪艇（Pedal Kayak）的外形與獨木舟有點相似，但其實兩者是截然不同的水上玩意。最大分別在於推動方式，前者要用手划，後者則用腳踏。一艘設備齊全的踏浪艇動輒上萬港元，作為初體驗或偶爾才踩番轉的話，當然是租借最划算。試玩當天，就到了位於大美督汀角的香港踏浪艇協會租借踏浪艇，並在附近海域進行試玩。

玩之前，當然是先向專業人士請教相關知識！據該會教練李國源（李Sir）指出，一艘踏浪艇平均長3至4米不等，分單人及雙人艇兩種，主要靠踏動裝拆式腳踏裝置，令相連的小鰭在水中撥水推動。踏動幅度可淺而密，可深而長，隨意得很，其推進速度約5km/h左右。艇尾設活動式尾舵板，推進期間只需手動操作設在艇身左側的尾舵板操控把便可控制轉向或掉頭。李Sir表示：「這些小技巧，一般在出發時於水中踩幾腳實試即可輕易掌握，易到連7歲小朋友一學就識。」如此易學易玩，難怪會火速成為受酄迎的親子活動！

第1站：燈洲無人島睇貝殼

李Sir在出發前會花大約15~20分鐘講解踏浪艇使用方法、安全守則、活動範圍及路線，參加者聽完就可以出發。雖然相比起其他刺激水上活動，踏浪艇確是較靜態，但它跟獨木舟相似，是一項輕鬆愜意的休閒活動，能帶你探索一些人迹罕至、平日難得一到的地方。例如今趟行程首站－燈洲，便是一個位處大埔船灣淡水湖與西沙泥涌之間海域的無人小島，一般在風力3級或以下及天氣許可的情況下，都能踩踏浪艇前往。小記到訪當日風力僅2~3級，從大美督一帶出發，只需1小時左右便到達（若單人艇約1.5小時）。小島南面是由無數貝殼及死珊瑚堆積而成的貝殼長灘，北面則建有一座NO.106白色燈塔及一條石屎橋小碼頭，碼頭旁長有俗稱「假菠蘿」的常見海岸植物－露兜樹，打卡位不少，值得登島花30分鐘至1小時逐處遊覽，順便稍作休息。

第2站：探索馬屎洲連島沙洲

去完燈洲，可到分屬內海的船灣海繼續行程，此處因被三門仔（鹽田仔）及馬屎洲連島沙洲包圍，形成了一個得天獨厚的天然屏障，特別風平浪靜，非常適合一家大細在此處暢玩踏浪艇。馬屎洲連島沙洲是香港罕有的連島沙洲之一，而馬屎洲則屬香港聯合國教科文組織世界地質公園（赤門景區），早在2億8千萬年前（二疊紀）已形成，島上面積雖不算大，但卻有着極具保育及地質價值的岩貌。

第3站：潛入紅樹林隧道

要到馬屎洲遊玩兼打卡，可於與其相連的連島沙洲登岸，由燈洲前往約踩1小時，期間還可順道上魚排食碗原隻龍蝦麵醫肚。行程完結前，繞過魚排和羊洲，踩約40分鐘，潛入觀音像下、近汀角村的隱密紅樹林隧道，兼探訪那兒的雙齒擬相手蟹和汀角攀樹蟹。由於紅樹林水位有點低，潛入前記得好像之前每次登岸一樣，拆掉腳踏裝置及收起尾鰭，改用划槳前進。

專家講構造

要玩得安全，就必先熟悉踏浪艇的構造，有請李Sir為大家詳細講解一下！

同場加映：好玩刺激衝浪

除了踏浪艇，近年大熱的水上活動還包括以下兩項：

1.風翼衝浪（Wing Foil）：是一種使用吹氣風翼配合水翼衝浪板來衝浪的新興水上運動。最大特色是風翼與衝浪板兩者不相連，玩家一方面須雙手持充氣風翼，一方面雙腳固定站立在衝浪板上，借助風力推動，連板帶人升上水面滑行，技術高者甚至可躍起翻騰。近年西貢和大嶼山成為進行這類運動的熱門地。

2.風箏衝浪（Kiteboarding）：起源於夏威夷的一項運動，最初由一個熱衷快艇滑水的美國人從滑翔傘中得到靈感，後來改造滑翔傘和衝浪板結合起來，由此發明了這項短時間風靡所有熱帶海岸地區的運動。其玩法是透過大型充氣支架風箏連結到人體上，並腳踏風箏浪板或衝浪板在水面飛馳，但較適合在風勢較強的地方進行！