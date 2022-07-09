共睇咗《蜘蛛俠：不戰無歸》近300次！男fans重奪健力士世界紀錄

漫威超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man:No Way Home）將於今年9月在北美重映，而今次更會「足料」放映。屆時上映時相信亦會吸引大批Fans「N」刷捧場！不過相信點都不及呢位仁兄咁瘋狂，他一共買飛睇《蜘》接近300次打入《健力士世界紀錄大全》，成為史上入戲院觀看同一部電影次數最多的人士！

根據《健》來自美國佛羅里達州的男子Ramiro Alanis由去年12月16日開始直至今年3月15日買飛入場睇《蜘》多達292次創下紀錄，據統計他共花了720小時亦即30日時間看該片，若以美國平均票價為9.57美元（約75港元），即是他共進帳2.2萬港元。查實Ramiro一直是此項紀錄的保持者，2019年他入戲院睇另一漫威神級超級英雄晒冷作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）睇足191次，打入健力士世界紀錄大全。不過紀錄被另一名男子Arnaud Klein於去年打破，他入戲院觀看電影《Kaamelott: First Installment》共204次。而Ramiro為了紀錄去世的祖母而再接再厲創紀錄，因為祖母未能看到他2019年打入《健力士》。

Ramiro Alanis再度打入《健力士》原來「門檻」好高，除了在觀影過程中不能看手機之外，亦不能小睡或入廁所。難度絕對極高！他就試過11次因「人有三急」而被取消資格！