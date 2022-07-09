滋味朱古力　甜美新味

經常都有話食粒朱古力，有助令人心情愉快，朱古力可以衍生不同的風味和配搭，除在重要節日用作送贈的禮物，平日也可以盡情品嘗，近日有品牌推出新品，大家又有理由吃點甜。

有機原材料

很多人知道朱古力是由可可豆製作，不同地區和質素的可可豆，對朱古力的味道及香氣有很大的影響。本地朱古力品牌Schoggi Meier近日選用過百年朱古力生產商提供的有機原材料，製作65%黑朱古力及40%牛奶朱古力。這種有機原材料及生產過程，獲bio inspecta 認證符合瑞士有機耕作條例及Bio Suisse 的標準，不含化學元素，朱古力以有機可可果、糖、瑞士牛奶和雲呢拿製作，放入加納有機可可脆粒，口感豐富。由現時至7月20日，訂購這2款朱古力，可享約85折優惠。

夏日限定

夏天除當造時令的瓜果，朱古力同樣有限定新品，GODIVA以夏日甜品作靈感，推出Summer Romance Collection 2022夏之戀限定系列，有車厘子餡餅白朱古力、抹茶慕斯黑朱古力、布丁造型焦糖海鹽白朱古力和香濃咖啡黑朱古力，禮盒以繽紛色調，繪上明媚陽光、花卉、椰林和海邊圖案，打造熱情的夏日風格和甜蜜的浪漫。