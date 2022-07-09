度身訂造棺材　Tyson Yoshi借張敬軒古董大宅扮死屍

人氣獨立歌手Tyson Yoshi（TY）的新歌《if i die tonigt》MV正式上架，TY一向在音樂創作上勇於嘗試不同風格，MV更成為首個本地歌手用上4K HDR拍攝，令樂迷可以更接近真實視感的氛圍，為觀眾帶來極致畫質。TY曾說過可能過多幾年就不會再推出新歌，唱到30歲就不再唱了，他的新歌也就是講述離別，他坦言：「即使有日我唔再往音樂方向發展，大家都唔使太唔捨得，只係希望推出過嘅作品都能陪住大家走過人生唔同嘅經歷。」

今次MV，他首先非常感謝亦師亦友的張敬軒大方借出其百年古董大宅及香港大學借出玫瑰園，才得以讓MV拍攝順利，第一幕TY身穿白色西裝打上黑色領帶，瞓在鋪滿白玫瑰的棺材內，而棺材更是度身訂造！向來大膽的TY也沒有特別多想，只為求靚以及能夠拍攝出相關戲份。因為是次MV戲份比過往的重，更特意請來三位演技派演員譚善言、朱柏謙及何華超演出，他笑言：「請咗多位好戲之人，自己就可以專心扮死屍。」

MV講述TY在自己的大宅中意外身亡，而經由朱柏謙飾演的探長調查過程，發現由譚善言飾演的未婚妻和飾演管家的何華超與TY的死有關，但二人卻否認，譚善言在調查過程中一度激動落淚，還在喪禮上戴上TY生前準備的求婚戒指，而何華超亦表示不在現場，到底MV中的TY死因何去何從，最尾段還留下伏筆，TY說：「留番畀大家自己想像，不過仲有下集㗎！」