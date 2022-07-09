聲生不息︱楊千嬅同葉蒨文合唱有壓力忍唔住喊

歌手楊千嬅參與無綫及芒果TV合作製作的真人音樂綜藝節目《聲生不息》，不經不覺已播到最後一集，兩隊隊員臨別秋波、他們除了承傳廣東歌，還贏了友誼，今次千嬅和葉蒨文（沙麗）合唱《珍重》，節目中千嬅成了喊次數最多的歌手，她和沙麗合唱及大合唱環節也忍不住喊出來。

千嬅今次主動向沙麗要求合唱，她説：「同沙麗合唱有壓力㗎！因為我好尊敬、佩服同欣賞佢，我同佢練歌時望住佢，回憶起自己嘅成長期聽緊佢嘅CD，諗唔到今日可以一齊喺台上唱歌，佢對工作態度一絲不苟，令到大家有種推動力。」她覺得能與對方同台合唱是一個很完滿的結局。

在最尾一集，千嬅隊在台上合唱一曲《友情歲月》，她們覺得這首歌很有意思，雖然這是一首比較男性的歌，但由女姓用溫柔聲線演繹，會有另一種力量感覺。她與炎明熹（Gigi）得到「薪火傳承奬」，千嬅對Gigi特別有親切感，可能她們是參加歌唱比賽出道，而且她十分勤力，由初合作至今Gigi的改變很大，每次演出也有進步，對任何工作也不怕辛苦，是個很懂得珍惜機會的人。

千嬅隊險勝

節目中播出千嬅隊成員一段講到對千嬅感受的視頻，千嬅表示拍攝這天大夥兒瞞住她進行，大家叫她走先，其實她已覺得有些古怪，她自言未必是一個好隊長：「好感動！又喊！真係好癲，個導演匿喺台底偷拍我個喊樣，好唔捨得個節目，作為一個歌手唔只回憶過去經典金曲，一定要向前看，不斷提升自己，大家需要各自喺不同舞台成長。」最終千嬅隊以累積分數險勝。