遊戲王實測　打機又快又涼？

講到電競手機，許多人第一時間想起ASUS ROG Phone。最近其第六代終於面世，硬件規格為同類最強，以下就同大家實測當中最高階的ROG Phone 6 Pro。

ROG Phone 6 Pro正面是一塊6.78吋AMOLED屏幕，解像度2,448x1,080，反應時間1ms，刷新率達到業界最高的165Hz。雖然目前未有遊戲對應如此高的刷新率，但意味屏幕足夠應付未來數年的大食遊戲需要，實測用來玩《PUBG Mobile》也相當流暢。此機只有白色，翻到機背會看到2吋ROG Vision小屏幕，可顯示遊戲動畫、充電狀態或提醒來電，更可自訂走馬燈文字及顏色，啟動一刻都咪話唔型！

針對打機它有唔少優化，例如升級用最新的Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，為港行手機首見，在《AnTuTu》獲得1,101,274超高分，可證效能超班。另外機側保留兩個Air Triggers肩鍵，但就增設9種按壓及10種體感方式，組合起來令操控變化多端。今代遊戲小工具Game Genie亦斬掉重練，變成橫向一次顯示加速器、指令巨集等不同設定細項，打機時微調更得心應手。

此機採用最新GameCool 6散熱系統，可令CPU溫度降低10℃，嫌熱仲可加裝AeroActive Cooler 6機背散熱風扇，官方稱可將機背溫度降低25℃。以出名熱到手機鎖幀的《原神》測試，裝風扇前玩5分鐘機背已有少許燙手，系統溫度42℃，加裝後再開風扇的「急凍模式」，系統溫度不消一會已跌至35℃，機背甚至帶點冰凍感。唯一美中不足是風扇聲浪不少，幸好它仲有智能、風冷、酷寒等較靜的散熱Mode，玩家可按不同遊戲需要切換。

此機其他配置包括5,000萬像素三鏡頭、IPX4防濺水及6,000mAh電量，其中電池支援快充，可惜是只有65W，充0%至100%電量要42分鐘，略嫌唔夠快。ROG Phone 6 Pro只有18GB RAM+512GB ROM一個容量，定價為1,299歐元，折約HK$8,837，將連同ROG Phone 6於7月20日在香港發表，屆時就知港版賣幾錢！

同場加映︰飛彈手機

OPPO Reno7 Pro英雄聯盟限定版近日水貨到港，包裝用上遊角色金克絲的「超究極死神飛彈」招式造型，並附有專屬手機掛件、金克絲塗鴉手機殼、子彈頭定製卡針及印有死神飛彈的充電器與充電線。水貨版搭載Dimensity 1200-MAX處理器，只有12GB+256GB一個版本。