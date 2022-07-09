陳喬恩與緋聞舊愛邱澤同場不相見：碰到會打招呼

「2022台北電影節頒獎典禮」今晚舉行，出席名單有歷屆影帝后莫子儀、邱澤、許瑋甯、王淨、李亦捷將擔任頒獎嘉賓外，還有林依晨、陳淑芳、劉品言、李李仁、傅孟柏、姚以緹、邵雨薇、范少勳、莊凱勛、陳喬恩、柯震東、楊謹華、楊祐寧與今年評審團主席葉如芬等。影帝之爭由柯震東《月老》對戰張孝全、溫昇豪、范少勳、陳以文：影后之戰有方郁婷《美國女孩》母女檔，對抗《咒》蔡亘晏、《修行》陳湘琪及《童話・世界》江宜蓉等。

電影節除了有邱澤、許瑋甯以夫妻檔姿態現身，鮮有公開露面的陳喬恩亦是另一亮點，雖然她跟邱澤合作偶像劇《福氣又安康》曾傳出緋聞，但今年3月31日跟馬來西亞富二代Alan登記結婚，邱澤太太許瑋甯大方留言「恭喜」，送上8個愛心圖案。

陳喬恩被問到可有新婚感覺時，她甜笑說：「還是OK啊。」她指老公有陪她來，又透露工作進桯：「一直都有台灣的劇本邀約，公司會幫忙挑選角色，在想尋找突破性的角色，也不會因為結婚就讓尺度變得保守，只要合適或劇本有趣，演員都希望嘗試不曾試過的東西。」

問可有遇見緋聞舊愛邱澤的太太許瑋甯？她搖頭：「還沒，我有碰到（楊）謹華。」如遇見緋聞前度邱澤可會打招呼嗎？她笑容依舊：「還沒，碰到會打招呼。」不過，未知是否大會刻意安排，邱澤沒有到後台受訪，兩人巧妙避開撞面的尷尬局面。張孝全身穿墨綠法蘭絨西裝登場，問到將與柯震東、范少勳、陳以文和溫昇豪爭奪影帝，他相當謙虛，一切平常心。

莫子儀與許瑋甯一同擔任頒獎人，他再次感謝大家關注其婚訊：「我本來是想以電影節為主，結束再公布這個好消息，我本身是很低調的人，謝謝他們包容，結婚就希望一起滿滿變老」。許瑋甯表示第一時間向莫子儀獻上祝福，問為何沒跟老公邱澤同台？她笑說主要還是想把焦點留給典禮，她心中一直都沒有「紅地氈最帥排名」，認為各出席各有特色。

頒獎禮影后由電影《修行》的陳湘琪奪得，她哽咽說：「這個獎給我爸媽，雖然你們看不到，但我相信你們一定很高興，很想念你們，我愛你們，感謝上帝，把一切榮耀歸給祂」

而柯震東憑《月老》獲影帝殊榮。